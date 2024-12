Oglasila se je besna Katie Holmes in imela je kaj povedati

Katie Holmes, bivša žena Toma Cruisa, s katerim imata hčerko Suri, se je na instagramu odzvala na objavo britanskega časopisa Daily Mail, v kateri ta publikacija navaja, da je njena hčerka, potem ko je dopolnila 18 let, postala upravičena do posebnega milijonskega sklada, ki naj bi ga zanjo odprl oče Tom.

V prispevku piše še, da je dodatna sredstva Suri prejela tudi od mame.

Ob posnetku zaslona s člankom je igralka zapisala: »Popolnoma neresnično. Daily Mail, prenehajte si izmišljevati.«

Ob objavo je pripisala še: »Dovolj!«

Holmesova in Cruise sta bila poročena med letoma 2006 in 2012, njuna hči je letos aprila dopolnila 18 let.

Tom od ločitve s hčerko naj ne bi imel stikov, dekle se je ob polnoletnosti odločilo, da ne bo več uporabljalo očetovega priimka in se bo podpisovalo kot Suri Noelle. Noelle je srednje ime mame. Ni znano, ali je Suri tudi uradno spremenila ime.

Holmesova se je po rojstvu hčerke posvečala večinoma njeni vzgoji in je v intervjuju za Glamour aprila lani povedala, da se je vedno trudila, da ne bi bila preveč izpostavljena v javnosti, in jo je želela tako po svoje zaščititi.

»Zelo sem hvaležna, da sem mama. Da sem njena mama. Ona je res neverjetna oseba,« je o hčerki in materinstvu tedaj še povedala ponosna mama, povzema Huffington Post.