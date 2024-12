Se v žalostni zgodbi Nicole Kidman obeta božični preobrat?

Nicole Kidman si v domu v Nashvillu, kjer živi z možem Keithom Urbanom in njunima hčerkama 16-letno Sunday Rose ter 14-letno Faith, obeta poseben božič.

Rada bi namreč končno povezala svoji mlajši hčerki in starejša otroka iz zakona s Tomom Cruisom: 31-letno Bello in 29-letnega Connorja, posvojenima leta 1992 in 1995.

Zvezdnica le redko govori o skrhanem odnosu z njima. »To je njena nezaceljena rana, bolečina, s katero živi po svojih najboljših močeh.

Toda te dni bi se v tej žalostni zgodbi lahko marsikaj spremenilo,« vir blizu igralke citira Daily Mail.

Connor in Isabella (Bella) sta septembra letos storila korak k izboljšanju odnosov z mamo, ki se je znašla v težki situaciji: takoj po pristanku na letališču v Benetkah, kjer bi se udeležila filmskega festivala, so ji sporočili, da je umrla njena mama Janelle.

Igralka se je nemudoma vrnila v Avstralijo, medtem ko je nagrado za glavno vlogo v filmu Babygirl v njenem imenu prevzela režiserka Halina Reijn.

Britanski mediji pišejo, da sta ji Connor in Isabella poslala pisma sočutja in podpore.

Potem ko je po ločitvi pustila starejšima otrokoma popolno svobodo, da življenje uredita po svoje, je dolgo čakala na kakšen korak z njune strani, ki bi ji sporočil, da jo želita vključiti v svoje življenje. Čeprav je že skoraj obupala se zdi, da ga je le dočakala.

Otroka sta po ločitvi od njunega očeta odraščala brez nje.

Zahtevo za razvezo je februarja 2001 vložil Tom Cruise zaradi nepremostljivih razlik, ki naj bi jih povzročala Nicolina nepripravljenost živeti po pravilih scientološke vere. Isabella in Connor sta, tako kot oče, tej religiji ostala zvesta.

V najbolj ranljivem obdobju (Isabella je imela skoraj devet, Connor pa šest let), bi bila zaradi morebitne ločitvene vojne staršev prisiljena izbirati med očetom in mamo, tega Nicole ni želela.

Življenje znotraj kontroverzne scientološke cerkve prinaša različne omejitve, člani denimo ne sprejemajo samostojnih odločitev glede odnosov, ki bi jih želeli ohranjati, čeprav če gre za najožje družinske člane.

62-letni Tom Cruise je tako popolnoma prekinil stike tudi s svojo 18-letno hčerko Suri, ki jo ima iz zakona Katie Holmes, s katero sta bila poročena od leta 2006 do 2012.