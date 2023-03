Stavros bije bitko življenja: »Upam, da bo napočil dan, ko se bom zbudil brez bolečin«

Pevec Jasmin Stavros (68) je že skoraj dva meseca na zdravljenju v bolnišnici in bije najtežjo bitko v življenju. Ima kostnega raka in je opravil prvi cikel obsevanj, v četrtek pa bo zdravljenje nadaljeval v Klinično bolnišničnem centru (KBC) v Zagrebu.

V teh negotovih dneh mu je najtežje, ko vidi svojo družino, ko se zbudi in leži v strašnih bolečinah, pa tudi, da ne more nastopati pred občinstvom.

»Zadnje dni, ko sem končal prvi ciklus obsevanj v zagrebški bolnišnici Vinograd, se mi zdi, da so bolečine nekoliko manjše. Še vedno me boli, hrbet me trga, a se mi zdi, da je intenzivnost bolečina nekoliko šibkejša. Ali je to zaradi obsevanja, ker jemljem močne protibolečinske tablete ali ker je bolečina postala sestavni del mene, ne morem reči,« je dejal Stavros.

»Zdravniki so mi prejšnji teden sporočili, da sumijo, da imam poleg raka na kosteh še raka na želodcu, a izvidi še niso pripravljeni,« je povedal glasbenik, ki je 6. februarja moral v bolnišnici v Karlovcu na nujno operacijo želodca.

»Trudijo se ostati močni, a jim vse vidim v očeh«

»Potem mi je izbruhnila razjeda in po približno dvanajstih dneh, ki sem jih preživel v karlovški bolnišnici, sem se vrnil domov, vendar sem bil tam le nekaj ur, ker me je vse zelo bolelo, tako da so z reševalnim vozilom prepeljal v bolnišnico Vinograd«. V tej bolnišnici je izvedel za težko diagnozo, tolažbo pa največkrat najde v molitvi, poročajo hrvaški mediji.

»Zdravniki in medicinske sestre se res trudijo zame, hvala vsem. A vse to mi je težko,« priznava pevec, ki ga vsak dan obiskujejo žena Žarka ter sinova Milo in Krešo. »Mogoče jim je težje kot meni. Trudijo se ostati močni, a jim vse vidim v očeh,« pravi Stavros, ki mu žena nosi domače juhe in čaje, on pa nima teka.

»Upam samo, da bo nekoč napočil dan, ko se bom zbudil brez bolečin,« pravi nekdanji kralj zabave, ki je do nadaljnjega odpovedal vse nastope.

»Zavedam se, da ljudje vedo, da sem bolan, da se ne morem pojaviti pred njimi, a dal bi sto Amerik, da bi lahko to naredili zdaj,« je priznal.