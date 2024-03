Odslovili so jo iz serije Beverly Hills in zgodilo se je tole

Do 30. rojstnega dne je igralka Hilary Swank osvojila dva oskarja. Leta 2000 za vlogo v filmu Fantje ne jočejo in nato še za vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev.

A pred tem je bila deležna neljube izkušnje, ki je še ni pozabila. Le dva meseca, preden je dobila vlogo v filmu Fantje ne jočejo, se je namreč končalo njeno nastopanje v kultni seriji Beverly Hills 90210.

Tam je v osmi sezoni igrala mamo samohranilko Carly Reynolds in po 13. epizodah je dobila odpoved. Pogodbo je podpisala za dve leti, odpuščena je bila po prvem, saj serija tedaj ni več dosegala nekdanje gledanosti.

Hilary je odpoved presenetila, le dva meseca kasneje pa se ji je ponudila velika priložnost. V filmu Fantje ne jočejo, posnetem po resnični zgodbi je zaigrala trans spolnega mladeniča Branodna Teena in Nebraske ter bila za briljantno izvedbo nagrajena z oskarjem.

»Odpoved me je seveda prizadela, a nanjo sem pogledala skozi filozofijo, da je v vsakem slabem nekaj dobrega. Ko se zgodi nekaj neprijetnega, za vogalom čaka nekaj lepega,« je pojasnila v pogovorni oddajo Conan.

Serijo Beverly Hills so snemali med letoma 1990 in 2000 in je prikazovala lagodno življenje najstnikov v istoimenskem mestecu. Avtorja sta bila ameriški producent Aaron Spelling in scenarist Darren Star.

Bila je globalna senzacija, igralci, ki so nastopali v njej, so osvajali občinstvo po vsem svetu, na vrhuncu je imela več kot 21 milijonov gledalcev tedensko, vrteli so jo v 43. državah sveta in je v blagajno prinesla na milijarde dolarjev.

V njej je gostovalo več znanih oseb, od Matthewa Perryja, Jessice Albe, Denise Richards, Davida Arquette, Ashley Tisdale, ter mlade glasbene zvezde Christina Aguilera in Fergie.

Eva Longoria je v njej zaigrala stevardeso, Lucy Liu pa prvo vlogo v življenju: bila je natakarica v lokalu Peach Pit, kjer so se zbirali glavni liki, piše dnevnik.hr.