Odpovedali tudi sloviti dunajski ples

Vrtoglave cene vstopnic

23.000 evrov je treba odšteti za ložo.

Znameniti operni ples je za Dunaj, pravzaprav vso Avstrijo, izjemnega kulturnega pomena, državo umešča na zemljevid elite in vsako leto pritegne ogromno medijske pozornosti. In v državno blagajno prinaša bajne milijone. A prihodnje leto bo doživel hladno prho, kajti avstrijska vlada je slovito prireditev zavoljo novega koronavirusa že odpovedala.Ples tradicionalno prirejajo februarja, skoraj z gotovostjo lahko trdimo, da pandemija do takrat še ne bo rekla zadnje, zato so organizatorji raje preusmerili moči v ples leta 2022, ko bo vse že potekalo po ustaljenem receptu, tako vsaj upajo. Družabni dogodek so tako s koledarja morali črtati številni znani, ki vsako leto odštejejo pravo premoženje za vstopnico, cene zanjo se namreč gibljejo od 315 evrov naprej, za mizo je treba odšteti 1260 evrov, za zasebno ložo pa več kot 23.000! A vsa mesta so vsako leto zasedena, lani jih je bilo več kot 5000, ples v znameniti dvorani, ki je letos slavila 150 let, pa je pritegnil tudi številne televizijske gledalce, približno poltretji milijon jih je dogajanje spremljalo prek malih zaslonov. Prihodek: 4,6 milijona evrov!Da je bil zadnji, 64. ples res zgodovinski, potrjuje tudi dejstvo, da se je med 144 debitantskimi pari iz 11 držav prvič zavrtel tudi istospolni par.Z odpovedjo naslednjega plesa se je moral sprijazniti tudi premožni avstrijski podjetnik, ki vsako leto priteguje pozornost s svojo izbrano gostjo, venomer izjemno slavno in poželjivo. Lani se je zavrtel z italijansko veteransko igralko, ime srečne dame, predvidene za leto 2021, pa ni znano. A mu je menda obljubila, da bo z njim zaplesala leto pozneje.