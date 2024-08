Od afere z očetovo ljubico do zasvojenosti: škandali otrok Alaina Delona

Vest, da je star 88 let umrl Alain Delon, je pretresla filmski svet. Francoski mediji so zapisali, da je preminul v družbi otrok, ki so v življenju neredko sprejemali napačne odločitve in se bodo prav danes od njega poslovili na zasebni posesti v osrednji Franciji.

Kdo pa so in s kakšnimi škandali so se soočali?

Christian Aaron Boulogne - prvi sin

Prvi sin pokojnega igralca, ki ga je dobil v razmerju z nemško pevko Nico, se je rodil leta 1962. Čeprav je bil neverjetno podoben biološkemu očetu, ga ta nikoli ni uradno priznal.

Sprva ga je vzgajala mama, ki pa je bila pogosto na turnejah in je skakala iz zveze v zvezo, zato je tedaj petletnega dečka posvojila Alainova mama Edith z drugim možem Paulom Boulognejem.

Kljub temu Alain ni hotel slišati za sina in ga ne videvati, kadar je bil na obisku pri mami. Še več: očital ji je, da ima fantka raje od njega.

Deček je odraščal, nekaj let obiskoval katoliški kolidž, nato delal kot slaščičar in sprva rad odgovarjal na vprašanja o svojem očetu.

Kasneje se je njegovo stališče do njega spremenilo, Christian se je začel izogibati intervjujev, postal je fotograf, odigral nekaj neopaznih filmskih vlog in napisal knjigo spominov.

Sam je priznal, da je nastala zaradi honorarja in ne zaradi kakšne tesne povezave z očetom, saj je izjavil, da je ta zanj prenehal obstajati v trenutku, ko mu je v obraz navrgel, da nikoli ne bo njegov sin, temveč sta lahko samo prijatelja.

Najdaljši pogovor z očetom je imel na pogrebu mame leta 1988, ko je Delon izjavil, da od sina zahteva, naj ga ne kliče oče. Zavračal je DNK test in dejal, da je prepričan, da Christian ni njegov otrok.

Vse to je fantu naložilo veliko čustveno breme, ki ga je skušal premagati z drogami.

Doživel je možgansko kap, zdravil se je v psihiatrični bolnišnici, bil je oče dveh otrok: leta 1999 rojenega sina Charlesa in 2006 rojene hčerke Blanche.

Zaradi prevelikega odmerka drog je maja 2023 umrl v svojem stanovanju v Parizu.

Anthony Delon - drugi sin

Leta 1964 se je Alainu v zakonu Nathalie Barthélémy-Delon rodil sin Anthony Delon.

Tudi ta je napisal spomine in očeta v njih opisal kot hladnega. Po ločitvi leta 1969 sta njegova starša oba začela intenzivno graditi svojo kariero, on pa je odraščal bolj kot ne prepuščen samemu sebi.

»Vedno sem se zelo bal očeta. Takoj, ko sem se začel zavedate sebe, se me je v njegovi družbi polaščal nekakšen strah. Pa naj je to bilo, ko sva sedela za mizo ali ko sva se vozila v avtomobilu,« je nekoč pripovedoval Anthony:

»Razlog za to sta bila njegov dominanten značaj, nizka toleranca in že samo način, kako me je gledal.«

V eni od ameriških oddaj je pojasnil, da ga je oče vzgojno zaklenil v ograjen prostor s psmi:

»Morda bi bilo bolje, da takšne stvari ne bi prišle na plano, a menim, da je treba poudariti, kako se ne vzgaja otrok.

Otrok za uspešen razvoj potrebuje ljubezen in varnost. Mora slišati, da bo vedno imel dom in da je najlepši, najboljši in najmočnejši ter da bodo starši vedno tu zanj.«

S strani očeta je bil zaradi obnašanja večkrat deležen klofut. »Star si 17 let, si moški in če bi rad živel po svoje, pojdi od doma,« mu je nekoč dejal.

Pri 18. je zapadel v slabo družbo, aretiran je bil zaradi kraje avtomobila in nedovoljene posesti orožja. O sojenju se je tedaj govorilo po vsej Franciji, pokazalo naj bi, da nihče ne more uiti zakonu, na koncu je bil obsojen na 10 mesecev kazni, od katere je odslužil le en mesec.

Z 19. leti je Anthony postal direktor podjetja za izdelavo luksuznih oblačil, vendar je kasneje priznal, da so družbo vodili njegovi partnerji, on je bil le obraz podjetja. V istem času so se pojavile govorice, da je začel afero s tedanjo ljubico očeta Anne Parillaud.

Igralec je v jezi proti sinu sprožil tožbo, češ da potomec živi na njegov račun in njegovo ime izkorišča za promocijo družbe, ki nikoli ni uspela ter so jo morali zaradi odkritij preiskovalnih organov o goljufiji na koncu zapreti.

Anthony se je poskusil tudi v vlogi upravnika nočnih klubov, vendar se je tudi ta posel kmalu končal.

Leta 1985 se je preselil v New York in začel igralsko kariero.

Njegov zadnji film Ljubezen ni ljubezen, je bil posnet leta 2017.

Nikoli se ni poročil, ima pa iz afere s plesalko hči, manekenko Alisson Lee Borges.

Anouchka Delon

Edina, ki je ušla prekletstvu Alainovih otrok, je leta 1990 rojena Anouchka, igralčeva ljubljenka.

»Ko sem bila stara pet let, sem mislila, da je moj oče videl dinozavre, moja mama (manekenka Rosalie van Breemen op.p.) pa se je s kočijo vozila na plese,« je nekoč dejala.

Anouchka je podedovala gracioznost in visoko postavo mame ter očetov igralski talent. Rojena je z gensko anomalijo heterokromijo, kar pomeni, da ima oči različnih barv.

S takšnim družinskim ozadjem in videzom ji je bilo dano postati igralka, oče ji je pri tem pomagal. Stara 12 let je debitirala v filmu Lev.

Še vedno igra v filmih, je pa njena ljubezen gledališče. Skupaj s skupino, ki jo vodi njen mož Julien Dereims, potuje po Evropi, nekaj predstav je odigrala tudi z očetom, njen dom je pariško stanovanje, veliko približno 40 kvadratnih metrov.

»Iz nekega razloga ljudje mislijo, da živim v palači in se vozim z Rolls-roysom. A ne, živim v majhnem stanovanju z možem, mačkom in psom,« je nekoč pripovedovala.

Spomladi leta 2018 je zanosila, vendar v tretjem mesecu splavila, je bila velika tragedija za par.

Leta 2020 je rodila sina, ki naj bi bil izrezan dedek.

Alain Fabien Delon- Alain Delon mlajši

Rodil se je leta 1994. Mama Rosalie van Breemen je želela, da bi njen sin postal igralec in deček se je, star devet let, prvič na ekranu pojavil skupaj z očetom.

Kot najstnik je zapadel v odvisnost od mehkih drog, mama ga je peljala na rehabilitacijo v Amsterdam. Oče je temu nasprotoval, pridobil skrbništvo nad sinom in ga namestil v stanovanje v Ženevi, kjer se je zgodila nesreča:

mladenič je našel pištolo in se jo odločil pokazati prijateljem na zabavi. Pištola se je sprožila in težko ranila eno od na zabavi prisotnih deklet.

Oba, oče in sin, sta se znašla na zatožni klopi: eden zaradi ravnanja z orožjem, drugi zaradi nepravilnega hranjenja tega. Po zaslugi visoke odškodnine in denarne kazni sta se rešila zapora.

Po tem škandalu je oče prenehal finančno podpirati sina, Alain mlajši se je moral znajti sam: pral je avtomobile, se preizkušal kot zidar in se na koncu odločil za manekenski posel.

Star 22 let je podpisal pogodbo za Theory, leta 2016 je postal obraz parfuma Dior Homme.

Tudi njegov oče in brat Anthony sta pogosto sodelovala v reklamnih kampanjah za Dior.

Mladi Alain je leta 2019 izdal roman z naslovom Rasa gospodarjev (De la race des seigneurs), piše Kurir.rs.