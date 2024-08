Razkrito, kje in kdaj bo pokopan Alain Delon

Pogreb v nedeljo umrlega francoskega igralca Alaina Delona bo v soboto na njegovem posestvu, piše francoska tiskovna agencija France Presse.

Od njega se bodo poslovili ob petih popolne na posesti La Bruleire v Douchyju v osrednji Franciji, kjer je preživel zadnja leta življenja in kjer je umrl, poročata tudi francoska medija CNews in BFMTV.

Pred dvorcem, ob katerem bo pokopan, so se Alainu Delonu poklonili številni oboževalci. FOTO: Profimedia

Igralčeva želja je bila biti pokopan na svojem posestvu v bližini svojih psov, za kar je moral pridobiti dovoljenja oblasti. Želel si je pogreb, na katerem bi bilo le nekaj deset članov družine, brez nacionalnih časti.

Katoliški obred bo vodil nekdanji škof mesta Gap Jean-Michel Di Falco, ki je za medije povedal, da ga je za to čast igralec prosil sam.

Z Delonom se je poslovila zadnja francoska filmska ikona iz 60. let, preživel je večino sodelavcev in tesnih prijateljev, denimo Jeana Gabina, Lina Venture in Romy Schneider ter italijanska režiserja Luchina Viscontija in Michelangela Antonionija.