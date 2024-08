Njegova zadnja želja neuslišana, družina ni hotela izpolniti igralčeve bizarne prošnje pred smrtjo

Francoskega filmskega zvezdnika Alaina Delona, ki je umrl v nedeljo v starosti 88 let, bodo pokopali v soboto popoldne na njegovem posestvu La Brulerie v Douchyju v osrednji Franciji v krogu družine in prijateljev. Igralec je na posestvu živel zadnja leta. Po napovedih naj bi se pogreba udeležilo okoli 40 ljudi, vključno z njegovimi tremi otroki, Anthonyjem, Anouchko in Alain-Fabienom.

Pokopan poleg psov, družina ni hotela izpolniti bizarne prošnje pred smrtjo

Pogrebna slovesnost bo potekala v kapeli, ki jo je Delon zgradil na svojem posestvu. Kultnega igralca bodo pokopali poleg njegovih številnih psov.

Alain Delon je pred smrtjo zahteval, da bi z njim pokopali hišne ljubljenčke, a njegova družina noče izpolniti njegove zadnje želje. Igralec je namreč želel, da bi njegovega desetletnega belgijskega ovčarja Lauba uspavali, da bi ga lahko pokopali z njim.

»Želim biti pokopan s svojimi psi. Vse drugo me ne zanima, samo želim biti z njimi. Oni so edini, ki so me imeli brezpogojno radi, vedno so bili ob meni, ne da bi zahtevali kaj v zameno,« je leta 2018 v intervjuju povedal igralec.

Pogreb Alaina Delona bo v soboto v družinskem krogu. FOTO: Jean Meunier Afp

Aktivisti za pravice živali in tudi njegovi otroci se zavzemajo, da bi Lauba ohranili pri življenju. »Življenje živali ne sme biti odvisno od življenja človeka. SPA z veseljem prevzame njegovega psa in mu najde družino,« so sporočili iz francoske živalske organizacije SPA.