Oče ima dovolj – želi se soočiti s slavnim raperjem: »Kaj delaš z mojo hčerko?!«

Oče Biance Censori se želi pogovoriti s hčerinim možem Kanyejem Westom, ker se boji, da raper njegovo hčerko odriva od družine in jo spreminja v 'smet', poroča Daily Mail.

Očetova reakcija je privrela na plan, ko so 29-letno Bianco med večerjo s kontroverznim 46-letnim raperjem v Parizu posneli brez spodnjega perila in v le prosojnih najlonkah, zaradi objave pa bi lahko končala v zaporu ali plačala visoko kazen.

Viri so za Daily Mail povedali, da je Biancina družina prizadeta, kadar vidi, da se razkazuje 'kot paradni konj', njen oče pa želi vprašati Kanyeja, kako bi se počutil, če bi moški v prihodnosti tako ravnal z njegovima hčerkama, North in Chicago.

Postavna igralka ponuja svoje obline vseskozi na ogled. FOTO: Osebni Arhiv

»Biancin oče Leo se želi usesti s Kanyejem in ga iskreno vprašati, kaj za vraga razmišlja, ko Bianco celemu svetu razkazuje golo. Želi ga vprašati, kaj bi naredil, če bi njegovi hčerki North ali Chicago videli napol goli v javnosti. Ve, da tega hčerkama ne bi dovolil, zato ni logično, da to počne ženi,« je povedal vir blizu Biance.

Moral bi jo ščititi

Kanye, ki se je z Bianco oženil na zasebni poroki decembra 2022, naj bi ženo 'odrezal' od njene družine v Avstraliji. »Kot da to ni dovolj slabo, je človek, ki naj bi jo ščitil, točno ta, ki jo izključuje iz njene lastne družine,« je nadaljeval poznavalec.

FOTO: Profimedia

»Leo se želi samo usesti s pevcem in mu iskreno povedati, da ji s tem škoduje. Noben moški ne bi smel spodbujati ženske, ki jo ima rad, da gre takšna v javnost in se tako predstavlja. To ni ljubezen, to je nadzorovanje,« dodaja.

Biancin oče je brat morilca

Novica o soočenju z očetom bi pevca lahko zaskrbela – še posebno zato, ker ima tast težavno preteklost. Daily Mail je razkril, da je Leo leta 1982 pet let odsedel v zaporu, ko je bil obsojen zaradi posedovanja heroina, pištole in streliva. Oče je sicer brat Erisa Censorija, razvpitega gangsterskega morilca, nekoč imenovanega 'Melbournski Al Capone', ki je bil zaradi umora obsojen na smrt. Kazen je bila pozneje spremenjena v dosmrtno ječo.

Biancini prijatelji so nad njo obupali, nič več jih ne preseneti

»Na žalost Biancinih prijateljev ne zanima več, kaj nosi v javnosti. Nič več jih ne šokira, bolj jih moti njen mrtvi pogled, ko je zunaj s Kanyejem,« je dodal vir.

FOTO: Stil

»Starši menijo, da je Kanye nekoliko moten,« je še povedal: »Bili so sumničavi, ko se je poročil z njo le mesec dni po koncu ločitvenega postopka od Kim Kardashian.«