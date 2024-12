Obupani Brad Pitt: to prosi svoje otroke

Brad Pitt naj bi moledoval dva od svojih šestih otrok, ki jih ima z Angelino Jolie, naj z njim in njegovo novo ljubeznijo Ines de Ramon preživita njegov 61. rojstni dan, ki ga bo praznoval 18. decembra.

Otroci so še vedno v središču ločitvene vonje med nekdanjima zakoncema. Pogosto so na rdečih preprogah v družbi mame, z njo sodelujejo pri različnih projektih, niso pa v najboljšem odnosu z očetom.

Celo njegova biološka hči Shiloh je uradno opustila njegov priimek.

Kaj nameravajo početi za očetov osebni praznik, niso zaupali, vir blizu igralcu pa je razkril, da bosta z Ines, če ga otroka ne bosta obiskala, odšla na potovanje.

»Brad obožuje svoje otroke, vse na svetu bi dal, da bi njegov posebni dan preživeli z njim,« je vir blizu igralcu povedal za Mail Online.

Angelina Jolie je leta 2016 vložila zahtevo za ločitev. Nekdanji par se ob vprašanjih, povezanih s skrbništvom, še vedno prereka tudi zaradi posestva Chateau Miraval v Franciji, ki sta ga bivša zakonca kupila skupaj in dogovora še kar ni na vidiku.

O hollywoodski zvezdnici so sicer krožile govorice, da je v razmerju z 41-letnim raperjem Akalo, saj sta bila že večkrat opažena skupaj, vendar je vir blizu igralki za People povedal, da sta le prijatelja in da je zanjo trenutno daleč na prvem mestu družina.

Na 34. podelitvi filmskih nagrad Gotham je za publikacijo Extra dejala, da so njeni otroci med snemanjem zadnjega filma o operni divi Marii Callas lahko spoznali tudi njeno ranljivejšo plat, kar je bila zanjo posebna izkušnja.

»Zelo sem bila vesela, da sem bila med snemanjem Marie z njimi, in zagotovo so me videli prestrašeno, kar je tudi nekaj posebnega,« je dejala.

»Običajno pred otroki ne pokažeš toliko ranljivosti. Niti tega, da jokaš ali da te je strah, zato so bili do mene zelo zaščitniški,« povzema The Mirror.