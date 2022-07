Obsedeno puljenje obrvi zvezdnica plačuje še danes (FOTO)

Ena najbolj elegantnih hollywoodskih zvezdnic Julianne Moore s svojimi rdečimi lasmi in mlečno poltjo, posuto s pegicami, vzbuja še dodatno pozornost in priteguje z nekoliko drugačno lepoto. A čeprav so prav ti ognjeni kodri in pegice postali njen zaščitni znak, se je zaradi njih v mladih letih počutila skoraj kot spaček, ki ne spada nikamor.

Želela si je biti kot vsa kalifornijska dekleta – zagorela, svetlih las in sijočih modrih oči. »Kot deklica sem imela občutek, da sem edina v Ameriki s pegami, želela pa sem si biti kot vsi drugi zagoreli otroci. Sovražila sem dejstvo, da sem bila verjetno edina, ki ni mogla na plažo. Oziroma sem lahko šla le, če sem bila oblečena od glave do peta.« A čeprav je z leti sprejela svojo drugačno lepoto, nekje globoko v njej še vedno tiči tista deklica, ki je sovražila svojo drugačnost. »Ko vidim žensko v obleki z golim hrbtom, ki ni posut s pegicami, me še danes malce zvije. V meni zbudi željo, da bi bila tudi jaz takšna.«

Lepoti ne daje več tolikšnega poudarka. FOTO: Osebni Arhiv

A tedaj se pač opomni, da so v življenju druge reči neznansko bolj pomembne od videza. »Z leti te bolj od videza začno zanimati stvari, kot so družina, odnosi, delo. Poudarek, ki si ga nekdaj dejal lepoti, se zmanjša.«

Marsikdo bi trdil, da ima Juliannina hčerka Liv gromozansko srečo, da je izrezana podoba svoje mame. Po njej je podedovala čudovite goste, težke rdeče kodre in močne obrvi. Skoraj kot obrvi, kakršne je nekdaj imela Julianne, dokler jih z obsedenim puljenjem in beljenjem ni povsem izkoreninila, kar obžaluje še danes. In le upa, da se bo hči učila iz njenih napak, ne pa delala svojih, vsaj lepotnih ne.

»Ima te čudovite, močne obrvi, zato ji stalno prigovarjam in jo prosim, naj se jih ne dotika in jih pusti natanko takšne, kot so. Sama sem svoje namreč povsem uničila. Kot najstnica in tudi še kot mlada ženska sem jih obsedeno pulila, jih belila, delala sem vse, kar mi je padlo na pamet. Rezultat je, da jih sploh nimam več. Obrvi, ki jih vidite, so narisane,« priznava lepotica, ki zanje le stežka najde ustrezno barvo svinčnika. »Večina znamk za rdečelaske izdeluje svinčnike rdečkaste barve. A resnica je, da imamo rdečelaske le redko rdečkaste obrvi. Moje so (bile) svetlo rjave.«

Upa, da Liv ne bo ponavljala njenih lepotnih napak. FOTO: Osebni Arhiv