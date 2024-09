Obseden je s čistočo in služi milijone: kdo je fant Jennifer Garner

V poslovnem svetu se je proslavil z izjavo, da kuhinjski roboti ne smrčijo, ne pljuvajo in jim ne izpadajo lasje, ki bi pristali v hrani.

Širši javnosti pa je postal znan potem, ko je leta 2018 po ločitvi para Jennifer Garner in Ben Affleck začel razmerje z igralko in mamo treh otrok.

Ameriški podjetnik John C. Miller je od svoje drage mlajši šest let, je direktor poslovne skupine CaliGroup, njegovo premoženje je ocenjeno na - odvisno od metodologije - deset do 20 milijonov evrov, za njim je 13-letni zakon z violinistko Caroline Campbell, s katero ima dva otroka in od katere se je ločil približno v času ločitve Garner-Affleck.

Z Jennifer je v zvezi šest let, z enoletno vmesno prekinitvijo, o njuni zasebnosti ni veliko znanega in njune skupne fotografije je mogoče prešteti na prste ene roke.

Ameriški poslovnež, čigar družba je lastnica mednarodne verige s hitro prehrano CaliBurger drage ne spremlja na filmskih premierah in ne na družabnih dogodkih ter skuša svojo zasebnost maksimalno zaščititi.

Skupaj sta le na redkih fotografijah. FOTO: Profimedia

Njegovo podjetje je med prvimi na svetu, ki je v kuhinje restavraciji vpeljala kuhinjske robote. In to ne samo zaradi zniževanja stroškov, temveč tudi zato, ker ti zagotavljajo najvišje standarde čistoče in varovanja zdravja. John je namreč eden tistih, ki so obsedeni s čistočo.

Poleg tega je njegova družba razvila program za prepoznavanje obraza stalnih strank, ki zato za plačilo v restavraciji naročene hrane s seboj ne potrebujejo ne denarja ne kartic.

John C. Miller je diplomiral iz ekonomije in magistriral iz prava na prestižni univerzi Stanford, kot rečeno je oče dveh otrok, hčerke Violet in sina Questa. Ime hčera ni edino, kar mu je skupno z Jennifer, ki je v razmerju z Affleckom dobila dve hčerki: Violet in Seraphino ter sina Sammuela.

Kljub temu da se ne pojavljata pogosto v javnosti, John Jennifer obožuje, razlog za njun enoletni razhod leta 2020 pa je bilo njeno zavračanja življenja v istem domu.

Kakorkoli že, John ima veliko razumevanja za zasebne posle Jennifer, za njene obveznosti ter tudi za skrb za bivšega moža Bena Afflecka, ki se ločuje od druge žene.

Na drugi strani je za Garnerjevo ljubezen igra na dolge proge in je pripravljena reševati vse težave, ki se v razmerju pojavljajo.

V Johnu C. Millerju je našla idealnega partnerja, ki se zna spopadati z njenim slovesom in priljubljenostjo ter z njenim veliko večjim premoženjem, kot je njegovo, kar je morda še celo najpomembnejše, piše hrvaška Gloria.