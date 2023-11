Objavljeni prvi rezultati toksikoloških izsledkov Matthewa Perryja, to je bilo ugotovljeno do zdaj

Objavljeni so bili prvi rezultati toksikološkega poročila, ki je potrdilo, da Matthew Perry ni umrl zaradi prevelikega odmerka fentanila ali metamfetamina ter da v njegovem telesu ni sledi teh prepovedanih substanc, navaja TMZ.

Poglobljena analiza od 4 do 6 mesecev

To je le prva ugotovitev, poglobljena analiza pa naj bi pokazala tudi, ali so v njegovi krvi našli sledi kakšne druge prepovedane substance ali smrtonosnega odmerka zdravila, za katerega je imel zdravniški recept. To bi lahko trajalo od 4 do 6 mesecev, šele ko bodo opravljeni vsi izvidi, bo mrliški oglednik lahko ugotovil točen vzrok igralčeve smrti.

Smrt zvezdnika preiskuje tudi policijska enota za rope in umore, čeprav je policijski vir za CNN potrdil, da ne verjamejo, da je šlo za karkoli sumljivega.

Spomnimo, Matthew Perry je nenadoma umrl v starosti 54 let, ko so našli utopljenega na njegovem domu v Los Angelesu, potem ko so na kraj dogodka zaradi srčnega zastoja poklicali reševalce.

Perry je bil najbolj znan po svoji dolgoletni vlogi Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, ki je bila na NBC predvajana 10 sezon od leta 1994 do 2004 in je še danes zelo priljubljena.