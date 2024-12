Ivanka Trump s to objavo skoraj zrušila instagram

42-letna Ivanka Trump je žena in mama treh otrok: 12-letne Arabelle, devetletnega Josepha in osemletnega Theodora.

A očitno ji ne leta in ne družinsko življene ne morejo do živega, kar dokazujejo njene zadnje objave v instagram zgodbi, kjer je delila posnetek z družinskih počitnic in pokazala osupljivo postavo, piše Daily Mail Online.

Na simulatorju deskanja je Trumpova hči dokazala, da obvlada ta vodni šport, še več sledilcev pa je navdušila s postavo, pri kateri nedvomno izstopajo njene dolge noge.

Nekdanja in ponovna prva hči ZDA je sicer pogosto deležna vprašanj, kako ohranja svoj videz, zato sta z njeno trenerko Sandy Brockman za Daily Mail razkrili nekaj skrivnosti.

Ivanka je med drugim poudarila, da je ključna pravilna izvedba vaj in dodala, da je po več letih, ko je največ pozornosti namenjala kardio vajam in jogi, v ospredje postavila dvigovanje uteži in treninge za moč.

Ob redni in dosledni vadbi v telovadnici rada hodi na sprehode, včasih jaha, vsak dan meditira, pazi na prehrano, uživa veliko beljakovin in jutra začenja z velikim kozarcem vode s svežim sokom limone.

Ne več v politiko

V prvem predsedniškem mandatu očeta je imela pisarno v zahodnem krilu Bele hiše in je pogosto zastopala administracijo tako doma kot v tujini.

Sedaj se je odmaknila od politike, z možem Jaredom Kushnerjem sta se potem, ko je Trump januarja 2021 odšel iz Bele hiše, z družino preselila na Florido.

Novembra 2022, ko je oče naznanil novo kandidaturo, je ni bilo v Mar-a Lagu, bila je ob njem ob letošnji razglasitvi rezultatov, vendar je večkrat poudarila, da se ne bo vrnila na politični parket.