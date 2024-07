Ivanka Trump brez oklevanja o očetovih sodnih bitkah: je moj oče, vendar ...

V podkastu Lexa Fridmana je Ivanka Trump prvič spregovorila o sodnih bitkah očeta Donalda:

»Na človeškem nivoju je on moj oče, zelo ga imam rada, zato je bila to boleča izkušnja. Vendar je dejstvo, da ne bi bilo treba, da bi bilo tako.«

V podkastu se je Ivanka spomnila mame Ivane, ki je leta 2022 umrla stara 73 let. Na vprašanje, ali jo pogreša, je odgovorila:

»Tako zelo. Prav neverjetno je, kako hromeča je izguba starša,« je delala in komaj zadrževala solze.

»Z menoj še živi njena mama, moja babica, ki nas je pomagala vzgajati. Lahko jo vprašam kaj, kar bi hotela vprašati mamo, a je težko.«

Ivana Trump je bila olimpijska smučarka, ki je bila z Donaldom poročena od leta 1977 do 1990. Njena hči jo je opisala kot izjemno, izjemno žensko:

»Bila je pionirka iz toliko različnih pogledov. Kot športnica, ki je odraščala v komunistični Čehoslovaški, kot modna gurujka, kot direktorica nepremičnin in kot gradbinca.«

»Od nje sem se ogromno naučila. Ne le z vidika posla, temveč tudi, kako uživati življenje. Ko pogledam nazaj, je nekaj mojih najlepših spominov povezanih z njo in morjem.

Kako samo leži in gleda v sonce. Ali kako pleše. Rada je plesala, naučila me je, da je treba življenje zajemati z veliko žlico. Bila je tako pogumna, polna energije in vsem naj je bila velikokrat v uteho.«

»Bila je izjemno glamurozna, vse je počela v visokih petah, do potankosti urejena, a videti je bilo, kot da vse počne z lahkoto.«

Nič več politike

Ivanka je bila med prvim Trumpovim predsednikovanjem med letoma 2017 in 2021 njegova svetovalka, vendar je dejala, da se je sedaj odmaknila od politike in ni vpletena v njegov aktualni boj za Belo hišo.

Ko je leta 2022 njen oče najavil svojo kandidaturo, je pojasnila:

»Očeta imam zelo rada, a tokrat sem se odločila za druge prioritete in na prvo mesto postavila svoje otroke ter zasebno družinsko življenje.

Vedno bom podpirala politična prizadevanja očeta, vendar bom tokrat to počela z razdalje.«

Na vprašanje Fridmana, ali si je glede tega morda premislila, je odgovorila:

»Moja določitev temelji na tem, da sem starš in da mislim, da so otroci tisti, ki me sedaj najbolj potrebujejo. Politika je trd posel, ki ga ne moreš opravljati na pol. Ali si zraven ali te ni.

Mojo odsotnost med kampanjo bi drago plačali otroci in na to nisem pripravljena pristati.«

»Kot njuna mama mislim, da je pomembno, da sem tu zanju, in da storim tisto, kar je zanju prav. Mislim, da je veliko načinov, kako služiti, ne samo z udejstvovanjem v politiki, temveč tudi z delovanjem in s pomočjo v svoji skupnosti.«