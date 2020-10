Novi dokazi: Melania ima dvojnico

Znova je na družabnih omrežjih zaživela teorija, da se ameriški predsednikv javnosti včasih pojavi z »nadomestno« prvo damo oziroma da imadvojnico.Zakrožile so namreč nove fotografije, ki naj bi bile dokaz za to. Pred dnevi, ko sta se Trumpova prvič po okužbi s koronavirusom pojavila v javnosti in se vkrcala na letalo na posestvu Bele hiše, si Melania spet ni bila podobna. Široko se je smejala (tega pri njej pa res ne vidimo pogosto), na očeh pa je imela velika sončna očala.Eden od uporabnikov na twitterju je fotografijo povečal, ta pa namiguje na to, da dejansko ob Trumpu res stoji neka druga ženska, ne Melania.Govorice, da Melanio včasih zamenja dvojnico, se sicer širijo že nekaj let, Trump pa jih je tudi že javno zanikal in dejal, da gre za lažne novice in teorije zarote.