Nove informacije o Michaelu Schumacherju: to počne skupaj s svojim prijateljem

Michael Schumacher (53) in njegovo zdravstveno stanje sta skrbno varovana skrivnost, o legendi že devet let ni bilo nobenih javnih informacij. Molk je zdaj prekinil njegov prijatelj Jean Todt (76), ki je bil na čelu Ferrarija, ko je Michael osvojil pet zaporednih naslovov. »Michaela ne pogrešam, ker ga lahko vidim. In ja, res je, skupaj gledava dirke formule 1,« je razkril Todt. Ta informacija je v svetu formule 1 odjeknila kot bomba. Še posebej po šokantnem intervjuju, ki ga je za italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport dal Schumacherjev nekdanji agent Willi Weber. Ta je družino obtožil, da že devet laže o zdravstvenem stanju legendarnega dirkača in da mu prepovedujejo, da ga vidi.

Todt je maja 2021 razkril, da Michaela obišče dvakrat na mesec in izjavil, da ga neomajno podpira. »Ne pustim ga samega. On, Corinna, družina, skupaj smo imeli toliko izkušenj. Lepota tega, kar smo doživeli, je del nas in gre naprej. Včasih te uspeh in denar spremenita. Toda Michael se ni nikoli spremenil. Tako močan je.«