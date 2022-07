Šokantni intervju: Schumacherjeva družina že devet laže o vsem

Legendarni voznik formule 1 Michael Schumacher je pred skoraj devetimi leti doživel grozljivo smučarsko nesrečo, po kateri ga razen družine in ozkega kroga prijateljev nihče več ni slišal ali videl. Družina ga uspešno skriva in pravzaprav se o njem ne ve nič niti v mestu, kjer živi. Govori se, da naj bi bil v zelo slabem stanju in da ne more govoriti, vendar naj bi družina našla način, da z njim komunicira.

Willi Weber, Michael Schumacher in Mika Hakkinen. FOTO: Victor Caivano, Pool Reuters

Schumacherjev nekdanji agent Willi Weber je Schumacherjevo družino obtožil, da laže o njegovem trenutnem stanju po grozljivi nesreči. Meni, da marsikaj prikrivajo javnosti, boli pa ga, da svojega nekdanjega klienta od nesreče dalje ni videl. S Schumacherjem je začel sodelovati v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je podpisal sodelovanje z njegovo ekipo v formuli 3, nato pa se je začel strm vzpon nemškega dirkača, sedemkratnega svetovnega prvaka. »Težko mi je ... Stokrat sem poskušal vzpostaviti stik z njegovo ženo Corinno, a se ni oglasila. Klical sem celo njegovega prijatelja Jeana Todta in ga vprašal, ali lahko grem v bolnišnico, on pa mi je rekel, naj počakam, ker je prezgodaj. Naslednji dan, ko sem poklical, se ni nihče oglasil in še vedno sem jezen zaradi tega,« je Weber povedal za italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport o prvih trenutkih po Schumacherjevi nesreči konec leta 2013. »Poskušali so me odvrniti, češ da je prezgodaj, zdaj pa je prepozno. Minilo je devet let, morda bi morali začeti govoriti resnico,« je dodal sloviti Nemec, ki je pustil svojstven pečat v motošportu. Weber poudarja, da je odlično razumel občutljivost trenutka in da so želeli ohraniti zasebnost, a … »Od takrat poslušam le njihove laži. Skoraj deset let po tej strašni nesreči uradnih izjav o njegovem stanju skorajda ni, občasno pa njegovi bližnji prijatelji objavijo kakšno informacijo. Več let po nesreči sem si govoril, da ne morem spremeniti stvari, bil pa mi je kot sin. Še danes me boli, ko govorim o tem.«

Znani nevrolog Erich Riederer je lani Schumacherjevo stanje označil za 'vegetativno', to pomeni, da je buden in se ne more odzvati: »Diha, srce mu bije, ampak ... Ali obstaja možnost, da bo v enakem stanju kot pred nesrečo? Mislim, da ni nobene možnosti, da bi se to lahko zgodilo.«