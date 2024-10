Nova težava za P. Diddyja: strah zaradi posnetka seksa z drugim slavnim moškim

Ameriški raper Sean Diddy Combs se že dlje sooča z obtožbami o spolnem nadlegovanju in napadih, Glasbenika so oblasti pred nekaj dnevi aretirale zaradi trgovine z ljudmi v namen spolnega izkoriščanja in kaznivih dejanj v povezavi s prostitucijo. Zdaj pa ima novo težavo. Po poročanju hrvaškega portala jutarnji.hr naj bi obstajal pornografski posnetek tega slavnega reperja. Na njem naj bi imel seks z enim drugim moškim, ki je še bolj slaven od njega, tako po poročanju hrvaškega portala pravijo viri za tabloide. Posnetek sicer še ni v javnosti.

Moški, ki naj bi bil na posnetku, je zgrožen. Vir je za New York Post povedal, da je celotna situacija zanj nočna mora, kar je razumljivo.

»Ne more veliko storiti, če je bil videoposnetek posnet brez njegove vednosti in nekako pride ven,« pa je dejal en drugi vir.

Odvetnica potrdila

O posnetku je spregovorila tudi odvetnica Ariel Mitchell-Kidd, ki je po poročanju omenjenega hrvaškega portala potrdila, da obstaja. Dodala je, da ni vprašanja, kdo je na posnetku, saj da je vse jasno.

Pri tovrstnih posnetkih je sicer treba biti do neke mere nezaupljiv, saj so lahko lažni. Obstaja vse več t.i. deepfake posnetkov, ki lahko prikazujejo znane ljudi, a ti v njih v resnici niso nastopili.