Bizarno pojasnilo odvetnika P. Diddyja

Raperja in producenta P. Diddyja s pravim imenom Sean Diddy Combs so oblasti pred nekaj dnevi aretirale v New Yorku zaradi trgovine z ljudmi v namen spolnega izkoriščanja in kaznivih dejanj v povezavi s prostitucijo, sodnik je zavrnil izpustitev proti plačilu varščine.

Aretirani se je izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice, v kateri med drugi piše, da je spolno zlorabljal ženske in jih silil v udeležbo v orgijah, v jemanje drog, jim grozil in bil do njih nasilen.

Med hišnimi preiskavami njegovih nepremičnin je policija zaplenila 1000 plastenk otroškega olja in lubrikantov, v povezavi s tem je se oglasil njegov odvetnik Marc Agnifilio.

Odvetnik Marc Agnifilo opravlja svoje delo. FOTO: Mike Segar/ Reuters

»Ne vem, od kod to število. Ne vem, ali jih je res bilo 1000 in ni mi jasno, zakaj je otroško olje pomembno v tej zgodbi,« je dejal za TMZ.

»Diddy ima veliko hišo in kupuje na debelo. Američani pač kupujemo tako,« je pojasnil zagovornik.

Kar zadeva drugih obtožb je Agnifilio povedal, da so bili vsi odnosi sporazumni:

»Veste, ne morete biti takšni puritanci in misliti, da je seks slaba stvar. Če bi bil, ne bi bilo več ljudi.«

Državni tožilec Damian Williams je navedel, da je Diddy silil ženske v dolge spolne odnose z moškimi spolnimi delavci. Orgije je raper načrtoval, nadzoroval in jih pogosto tudi snemal.

FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Navedel je, da so te seanse trajale tudi dneve in so pogosto vključevale uporabo narkotikov.

Nekaj virov je zaupalo, da je bilo to značilno za popularne zabave, ki jih je organiziral Diddy, v obtožnici, dolgi 14 strani piše, kaj naj bi se na njih dogajalo.

Poimenovali so jih freak-offs, odvetnik obtoženega pa je odvrnil, da so se v 70-ih, ko je on bil otrok, takšne zadeve imenovale trojček.

Pogosto je gostil znana imena. FOTO: Profimedia

Zabav so se udeleževala številna znana imena, od Leonarda DiCaprija, JayZ-ja, Beyonce, družine Kardashian, Ashtona Kutcherja, Paris Hilton, Mariah Carey in še mnogih drugih, ki so se po aretaciji Seana Combsa zavilei v molk.