Po očetu podedovala stanovanje, vzeti ji ga hoče lastna mati

V Talinu v Estoniji se odvija družinska drama, ki je vzbudila veliko pozornosti uporabnikov spletnega foruma Reddit. Mlada ženska, stara 24 let, je razkrila, da je po smrti odtujenega očeta podedovala polovico stanovanja – in se zaradi tega zapletla v spor z lastno materjo.

Po njenih besedah je oče družino zapustil, ko je bila stara približno šest ali sedem let, in z njim od takrat ni imela stikov. »Moj zadnji spomin nanj je prepir staršev – kričanje, solze, kaos,« je zapisala. Kljub temu ji je zdaj, več kot desetletje kasneje, zapustil vse svoje premoženje v Estoniji – vključno s polovico stanovanja, kjer še vedno živi njena mati.

»Bila sem neželena«

V objavi je ženska opisala svoje težko otroštvo. Čeprav ni bila nikoli lačna, je bila, kot pravi, »nezaželen otrok«, oblečena v rabljena oblačila in potisnjena na rob družine, potem ko je mati z novim partnerjem dobila sina.

»On je dobil vse – draga oblačila, nove telefone, kolo. Čeprav sta mu starša včasih rekla ne, je zajokal in vseeno dobil, kar je hotel,« je opisala.

Polbratu bi starši kupili avto. Simbolična fotografija. FOTO: Črt Piksi

Pred kratkim ji je polbrat zaupal, da nameravata mati in očim prodati staro stanovanje in denar vložiti v prenovo novega doma, pri tem pa naj bi del denarja porabili tudi za njegov 18. rojstni dan – za nakup BMW-ja. Čeprav se je trudila, da bi bila vesela zanj, jo je novica prizadela. »Nikoli nisem dobila niti novega kolesa,« je zapisala.

A nato je sledil preobrat. Mama jo je poklicala in ji povedala, da je njen oče že nekaj časa pokojni – to je izvedela, ko ga je želela kontaktirati zaradi prodaje stanovanja. Kmalu zatem se je razkrilo, da je hčerka po očetovi oporoki edina dedinja celotnega premoženja – kar pomeni, da je stanovanje, ki ga želi družina prodati, njeno.

Mati zahteva stanovanje – kot »povračilo«

Ko je mati izvedela za dediščino, je začela pritiskati na hčer, naj ji svoj delež »podari«. Po njenih besedah je namreč oče nikoli ni podpiral, niti plačeval preživnine, medtem ko jo je sama vzgajala brez pomoči.

A mlada ženska je jasno povedala, da namerava dediščino obdržati zase in jo morda porabiti kot polog za nakup prvega stanovanja. To je razjezilo tako mamo kot mlajšega brata. »Zdaj sta oba jezna name. Ko sem omenila, da se brat hvali z novim avtom, mi je mama zabrusila, da sem odrasla in naj se ne zanašam na podporo staršev pri 24 letih,« je zapisala.

Polrat je dobil vse, kar si je zaželel. Simbolična fotografija.

Dodala je, da naj bi zaradi njene odločitve zdaj zastali tudi načrti za prenovo hiše. »Brat mi piše, da sem sebična in da mi ni mar, da je bil to tudi njegov dom,« razkriva. »Zelo so jezni name.«

Spletni uporabniki podprli hčer

Kljub družinskemu pritisku je večina uporabnikov Reddita stopila na stran mlade ženske. »Nisi ti tista, ki dela narobe,« je zapisal eden izmed komentatorjev. »To je edina dediščina, ki jo boš verjetno kadarkoli dobila – tvoja mama in očim bosta vse zapustila sinu. Oče ti je to zapustil z razlogom. Spoštuj njegovo voljo.«

Drugi so poudarili, da mati očitno ne ravna v najboljšem interesu svoje hčere. »Dejstvo, da želi mama ta denar za prenovo in za avto tvojega polbrata, dokazuje, da ne misli nate.«

»Obdrži svoj delež. Tvoj oče je želel, da ti pripada. Ne bi želel, da ga porabi tvoja mati. To je tvoje,« je dodal nekdo.