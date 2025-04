Kdaj popravilo domačega gospodinjskega aparata ni več smiselno?

Pralni stroj je nenadoma prenehal delovati, vi pa niti približno ne razumete, kje bi lahko bil razlog za to, da je crknil. Ali pa hladilnik, ki je začel spuščati nenavadne zvoke in vam ni jasno, od kod vse to, kje točno se skriva razlog ... Ko se kaj takšnega zgodi, je običajno prva misel vseh nas: »Nič, poklical bom servis ali pa bom aparat preprosto vrgel stran in kupil novega!« Ta odločitev pa pogosto sploh ni lahka: popravila so lahko draga, tudi nove naprave niso majhen strošek. Kdaj torej ni več smiselno investirati v staro napravo?

Med serviserji in potrošniškimi organizacijami je eno najpogosteje omenjenih pravil tako imenovano pravilo 50 odstotkov: če znaša cena popravila več kot 50 odstotkov vrednosti nove naprave, razmišljajte o nakupu. Primer: če vas servis pralnega stroja stane 180 evrov, vas bo nov s podobnimi lastnostmi, recimo, 350, kar pomeni, da se v tem primeru najbrž bolj splača investirati v novega.

Pomivalni stroji so nepogrešljiv pripomoček, zato preprosto nočemo, da se kvarijo. FOTO: Ronstik/Getty Images

Ko se začnejo okvare množiti, postanejo popravila naložbe, zaradi katerih ste pahnjeni v začaran krog brez vsakršne garancije.

Popravila aparatov so vselej nekakšen začaran krog, kjer obstaja le tanka meja med tem, ali se še splača ali ne. FOTO: Getty Images

Naslednji dejavnik je starost vašega aparata ... Vsaka naprava ima svojo življenjsko dobo. Če sta pralni ali sušilni stroj starejša od 7 do 10 let, če je hladilnik starejši od 10 do 12 let, ali ko je mikrovalovna pečica ali kakšen drug mali gospodinjski aparat starejši od 5 do 6 let, tedaj obstaja precejšnja verjetnost, da se bo kmalu po nastali okvari zgodila še kakšna. Ko se začnejo okvare množiti, postanejo popravila naložbe, zaradi katerih ste pahnjeni v začaran krog brez vsakršne garancije.

Energetska učinkovitost

Seveda niso vsa popravila enake narave. Zamenjava podložke ali vratc je lahko silno preprosta in stroškovno povsem učinkovita storitev. Če gre za elektroniko, matično ploščo ali kompresor, torej za drage dele in za dolgotrajnejše delo, vam načeloma nihče ne bo hotel zagotoviti dolgoročnejše brezhibnosti.

Pa še nekaj: ne pozabimo na energetsko učinkovitost. Stare naprave porabijo bistveno več elektrike in vode. Nov pralni stroj razreda A+++ lahko porabi, denimo, do 50 odstotkov manj energije kot 10 let star. Dolgoročno lahko nov nakup pomeni zato tudi vsak mesec nižji račun; kar se vam bo sčasoma obrestovalo.

Ocena pred vašo dokončno odločitvijo naj bo tehtna. Če pa se že odločite za popravilo, potem le zahtevajte natančen predračun storitve: le tako boste lahko namreč še najbolje spoznali realno ceno in realne možnosti, kaj se vam bolj splača, popravilo starega ali nakup novega aparata.