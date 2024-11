Očitki princu Williamu: samo prazne besede

Princ William se mudi v Južni Afriki, kjer ga čaka četrta podelitev nagrad Earthshot. Gre za nagrade, ki spodbujajo različne inovacije, namenjene reševanju okolijskih problematik našega planeta.

Doma pa se sooča z očitki, ki so posledica podrobnih podatkov o zaslužku njegovih posesti.

Letno poročilo o zaslužku kralja Karla III. in dediča prestola je razkril The Sunday Times, in glede na tam navedene podatke, kraljevi služijo milijone.

Kralj Karel se že dolgo zavzema za okolje in varovanje planeta, Williamov cilj je s pomočjo nagrade Earhtshot najti način, kako preprečevati ali vsaj omiliti klimatske spremembe.

Kljub njihovim plemenitim prizadevanjem so bili kraljevi označeni za selektivno zelene, saj na njihovih posestih ne dosegajo meril, ki jih v javnosti tako zagreto zagovarjajo.

»Ko gre za varovanje okolje, so kraljeve posesti zelo selektivno zelene,« je povedal kraljevi dopisnik Tom Sykes za The Daily Beast.

»Poročilo razkriva, da 14 odstotkov zgradb grofije Cornwall in 13 odstotkov tistih grofije Lancaster kaže žalostno podobo z vidika energije potrošnje in dosegajo stopnjo F ali G.

Po energijski lestvici Evropske unije sta stopnji F in G energijsko najbolj potrošni. Leta 2021 novo uvedene oznake: A+, A++, A+++ pa označujejo najbolj varčne. In dejstvo, da najmočnejši in nevplivnejši zagovorniki okolja ne dosegajo najvišjih standardov, je nekako dvolično.«

Skyes dodaja še, da je oddajanje v najem nepremičnin, ki delujejo pod omenjenimi energijskimi standardi, praktično nezakonito, kljub temu v njih živijo podnajemniki, ki trepetajo od mraza in so izpostavljeni črni plesni.

Pripomnil je: »Očitno se govori o varovanju okolja ne nanašajo na njihove nepremičnine, saj ta ne dosegajo niti osnovnih meril.«

Tiskovni predstavnik grofije Lancaster, zasebne posesti kralja Karla je sicer pojasnil, da organizacija spoštuje vso veljavno zakonodajo Združenega kraljestva in standarde regulative.

Tiskovni predstavnik grofije Cornwall, s katero upravlja princ William, pa je v izjavi za javnost izpostavil njihovo zavezanost k obnovi naravnega okolja in ustvarjanju pozitivnega družbenega vpliva na njihovo skupnost.