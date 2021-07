Nogometaš ima spet težave z dekleti

Noč je bila divja. FOTO: Snapchat

21

let so bila stara dekleta.

Nekdanji nogometni zvezdnik enega najbolj znanih angleških klubov Manchester Uniteda, ki je zdaj glavni trener angleškega drugoligaša Derby County, se je čez konec tedna zapletel v škandal, ki je zapolnil naslovnice britanskih tabloidnih časopisov. V soboto zvečer se je s prijatelji zabaval v znanem manchestrskem klubu Chinawhite, ko je opazil tri mlada dekleta, ena je bila 21-letni model, v Britaniji znana vplivnica na omrežju snapchat, in jih povabil k moški družbi v separeju za VIP-goste.Beseda je dala besedo, noč in alkohol sta prispevala svoje, in dekleta so doživela, kot so pozneje izjavile, »najbolj noro noč v svojem življenju«. Spolnosti baje ni bilo, a so svoje srečanje in zabavo z legendo angleškega nogometa pridno fotografirale. Ne samo v klubu, tudi potem, ko so vse tri v spodnjem perilu delale družbo Rooneyju v bližnji hotelski sobi. Zvezdnik je potem omagal in zaspal, dekleta pa so še vedno vneto slikala in se zabavala, fotografije pa pridno objavljala na snapchatu.Ko je nogometni as prišel k sebi in ko so ga opozorili na objavljene fotografije, se je obrnil na policijo, češ da so bile narejene brez njegove vednosti, in sicer medtem ko je spal. A ker to ni bila njegova prva tovrstna avantura, v zadnjih treh, štirih letih so ga nekajkrat ujeli s preveliko količino maliganov in v družbi deklet sumljivih moralnih odlik, se policija ni prav posebno zganila.