Nogavice Harrisove gredo za med

Harrisovo je posnela nečakinja.

Washington • Pojutrišnjem bo ustoličena kot prva ameriška podpredsednica in kot kaže tudi zvezdnica družabnih omrežij. Po zaslugi svoje najstniške nečakinje, kakopak, ta je namreč na tiktoku objavila videoposnetek svoje tete, ki pozira v simpatičnih modro-belih nogavicah.Te nosijo samozavesten napis Prihodnost je ženska (The Future is Female), posnetek pa je nastal prejšnji teden na zgodovinski dan, ko jedoletela že druga ustavna obtožba. V videu jez nekom klepetala, ko jo je s svojim telefonom presenetila nečakinja in ji ponudila bombone, na posnetku pa so najopaznejše nogavice proizvajalca Gumball Poodle, ki so na spletu na voljo za približno 10 evrov. In te so tako rekoč čez noč postale prodajna senzacija: zaloge nogavic, ki jih izdelujejo na ameriških tleh, kot radi poudarjajo, v skladiščih kopnijo s svetlobno hitrostjo, pri dostavi pa je nemalo zamud, se opravičujejo pri trgovcu, saj ni pričakoval takšne poplave naročil. Zadovoljni so tudi pri Tiktoku, kjer je video doživel že več kot 15 milijonov ogledov.Spomnimo, Harrisova je navdušila splet tudi s svojim prvim telefonskim pogovorom zpo izvolitvi: avtor videa, ki so si ga mrzlično delili prek twitterja, jo je ujel med sprehodom, v športni opremi in s sončnimi očali, prihodnja podpredsednica pa se je ganjeno smejala ob veseli novici.Dame na visokih položajih so venomer v središču pozornosti tudi zaradi modnih odločitev, tako da bodo na sredini inavguraciji številne oči sveta uperjene v slovesno obleko Harrisove, enako lahko seveda pričakuje bodoča prva damaSicer se je kot modna ikona v zadnjih letih največkrat izkazala vojvodinja Cambriška,, podobno nekoliko pozneje na britanskem dvoru, veliki modni zgledi pa so tudi kraljevi otroci.