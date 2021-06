Njun Fižolček se bo rodil poleti

Menda je zelo živahen. FOTO: Instagram

, nekdanja žena luksemburškega princa, je štiri leta po razpadu njune zveze končno srečna kot že dolgo ne. Našla je novo ljubezen, se decembra zaročila, dva meseca pozneje pa oznanila še, da s švicarskim poslovnežempričakujeta prvega skupnega otroka. Tessy ima sicer iz prejšnjega zakona dva sinova, 12-letnega princain dve leti starejšega princaOba sta menda navdušena, da bosta dobila bratca ali sestrico, sreče pa ne more skrivati niti 34-letna Tessy, ki je na družabnem omrežju že pred časom s sledilci delila fotografijo svojega nosečniškega trebuha, zdaj pa jih je razveselila še s sliko ultrazvoka, na kateri je dobro vidno, kako velik je že malček. »Moj Fižolček. Tvoja starejša brata in sestra že komaj čakajo, da te to poletje tudi zares spoznajo, ne le čutijo tvojih močnih karate brc. Hvala vsem za dobre želje, voščilnice, pisma, molitve in darila, ki sva jih že prejela. Veseliva se, da bo lepih želja v prihodnjih tednih še več, vsem bova odgovorila julija,« je ob fotografiji zapisala Tessy in hkrati prvič razkrila, da je predvideni datum poroda ta mesec ali julij. Spol otroka medtem še vedno ni znan. Navdušenje nad naraščajem je z javnostjo delil tudi Frank, ki ima iz prejšnje zveze hčer, ki jo sicer bolj poredko vidi, je pa v trenutku za svoja vzela Tessyjina sinova, s katerima se menda odlično razumejo. »Potem ko nam je skupaj uspelo prebroditi izjemno težko lansko leto, sem se odločil narediti korak naprej v najinem razmerju in presrečen sem bil, ko je Tessy dejala, da se bo poročila z mano, nato pa sva bila blagoslovljena še z otrokom. Težko je opisati, kako srečen sem,« je za eno od nemških televizij dejal Floessel.