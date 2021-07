Nima moškega potomca, bo dvor zasedla ženska?!

Ker ima aktualni cesar Naruhito le eno hčer, se je japonsko cesarstvo znašlo v veliki krizi.

Finančni škandal

3 leta že prestavlja poroko.

Na Japonskem že vse od aprila potekajo debate o prihodnosti monarhije, predvsem o tem, ali bi končno le dovolili, da prestol zasede ženska. V tej izjemno tradicionalni deželi namreč velja, da lahko cesar postane samo moški, pa še to le sin vladarja. Princese so povsem diskriminirane, ne le da ne smejo zasesti prestola, če se poročijo z navadnim državljanom, izgubijo plemiški naziv in vse ugodnosti ter postanejo »civilistke«, enako velja za njihove potomce. A ker ima aktualni cesarle eno hčer, se je japonsko cesarstvo nenadoma znašlo v veliki krizi. Po trenutno veljavnih pravilih ga lahko namreč nasledijo le njegov 55-letni brat, 14-letni nečakin 85-letni stricVeliko Japoncev bi bilo sicer povsem zadovoljnih, če bi jim vladala ženska, še posebno ker je cesarjeva hčizelo priljubljena in se jim tudi sicer zdi več kot primerna za cesarico. »Vladajoča stranka si zelo želi, da bi prestol zasedla Aiko, svet bi postal boljši in svetlejši z njo kot cesarico,« je celo dejal eden vodilnih politikov, z njim pa se strinja kar 60 odstotkov od 21 strokovnjakov, ki iščejo rešitve, kako pomagati monarhiji iz krize. Na mizi je poleg omenjenega predloga tudi ta, da bi se princesam, ki se poročijo zunaj kraljeve družine, dovolilo obdržati plemiški naziv, ostati v družini, prestol pa bi lahko zasedli tudi njihovi potomci. To pa v glavnem ne diši pripadnikom konservativne stranke, ki se jim ne zdi primerno, da bi običajen moški, ki se poroči s princeso, kar tako postal del kraljeve družine, ustanove, ki je spoštovana že tisočletja.Glavni razlog za nasprotovanje, kot so dejali, je trenutni zaročenec princese. Japonci ga ne marajo, saj je bila njegova družina vpletena v finančni škandal, in ne želijo, da tak človek postane princ, njegovi otroci pa nekoč morda celo vladarji. Ali se bosta Mako insploh poročila, je drugo vprašanje. Poroko prestavljata že tri leta, nasprotuje ji namreč menda tudi njena družina, čeprav je v začetku leta njen oče dejal, da ni tako. Kot smo že pisali, je 29-letni Komuro padel v nemilost pri Japoncih, ko se je razvedelo, da si je njegova mama od nekdanjega zaročenca izposodila okrog 30.000 evrov, a jih ni nikoli vrnila. Tako vsaj trdi zaročenec, medtem ko Kei in njegova mama pravita, da je bil denar darilo, s katerim naj bi med drugim financirala njegovo šolanje. Komuro, ki se na vse pretege trudi, da bi opral družinsko ime, je sicer aprila javno obljubil, da bo sam poplačal dolg, kar pa Japoncem spet ni bilo všeč. Od takrat ga ni bilo na spregled, maja je diplomiral na newyorški pravni fakulteti in mnogi domnevajo, da je pobegnil nazaj v ZDA, dokler se v domovini stvari ne umirijo. To pa se ne bo zgodilo, dokler se situacija z njegovo mamo ne razreši, je prepričan, profesor z univerze Reitaku, eden tistih, ki prav zaradi Komure ne želijo sprememb v nasledstvu.