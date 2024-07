Nikolina Pišek v bikiniju, omrežja dobesedno gorijo (FOTO)

Hrvaška voditeljica Nikolina Pišek se je po burnem obdobju, v katerem je pokopala moža, a se zapletla tudi v dolgotrajen in težek spor z bivšim tastom, odločila, da gre življenje naprej in poskuša ne razmišljati o negativnih trenutkih.

Posvetila se je sebi – svojemu umu in telesu, pred kratkim pa je splet zažgala s fotografijami brez ličil, pa tudi s tistimi v kopalkah. Nikolina je razkazovala vitko postavo in trebušne mišice, trener jo je poklical, zdaj pa je znova "izpuhtela" s svojo izdajo. Tokrat je nosila majhen bel bikini s črtami. Ponosna in zadovoljna je stopila proti kameri.

Komentarjem ni bilo videti konca, vsi so pohvalil njen videz, poroča mondo.rs.

»Kot bi rekel moj dobri prijatelj: Če bi Jugoslavija imela takšne noge, ne bi nikoli propadla«, »Tako si lepa in čedna«, »Vse boš prenesla, ker si posebna in ne lepa samo na zunaj, ampak tudi znotraj, veliko srce! Kar naprej, radi te imamo.«

