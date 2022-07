Oče pokojnega Vidoja: Nikolina je ubila mojega otroka

Viktor Ristović, oče pokojnega Vidoja Ristovića, moža hrvaške voditeljice Nikoline Pišek Ristović, je za srbski Alo izrazil kar nekaj hudih obtožb na račun njegove snahe. Potem ko se je Nikolina oglasila in povedala, da ne sme na glas povedati, kaj bi Vidoje naredil, če bi vedel za postopke svojega očeta, se je dan pozneje oglasil oče pokojnega in za smrt sina okrivil snaho.

»Nikolina je ubila mojega sina! Ona je bila razvejena s hišami, potovanji, bazeni, blagovnimi znamkami ... Zapravljala je nenormalne količine denarja. Vidoje je financiral šolanje njene hčerke iz prvega zakona v Londonu in ji plačeval ljubimce. Ne vem, kakšna sredstva zdaj hoče. Vidoje je bil premožen, vendar je to moj denar. Mora se zavedati, da ji ne bom dal ničesar, če bom pa povedal vse, kar vem o njej, bo pa pristala še v zaporu,« je Ristović povedal za Alo.

»Nikolina je bila z Vidojem samo zaradi denarja, več kot dve leti nista spala skupaj. On bi tako prišel v Zagreb, ji prinesel denar, ki ga je zahtevala in nato šel v hotel. Ta ženska je bila nenasitna, želela je hišo v Londonu, vozila svoje pse na manikiro, nenehno je odpirala nekakšna podjetja, skupaj sta prepotovala pol sveta. Ko ni več vedela, kaj naj počne z denarjem, ga je zapravljala za neumnosti. Med zakonom mu je porabila na milijone evrov. Sinu nikoli nisem ničesar rekel, želel sem si le, da je srečen, čeprav sem se vsega zavedal. A zdaj sem zaradi nje ostal brez otroka in ne morem biti več tiho,« je povedal.

»Trdim, da mi je ta ženska ubila otroka in samo zaradi njene muhavosti je umrl v 43. letu življenja. Imam dokaze za vse, kar govorim. Odkar je spoznal Nikolino, je Vidoje pisal dnevnike. Pet ogromnih dnevnikov je v moji lasti, so zaklenjeni v sefu, sama pa poskuša na vse načine priti do njih«.

Ristović je spregovoril tudi o svoji vnukinji Uni, hčerki Vidoja in Nikoline.

»Svoje vnuke obožujem. Una je prekrasna deklica in ne razumem, kako je od tako zlobne mame uspela postati takšna. Ona je še mala in se vsega še ne zaveda. Lahko pa povem, da bo preskrbljena do konca življenja in ji ne bo ničesar primanjkovalo, medtem ko Nikolina na bo prejela niti dinarja od mene,« je zaključil Ristović in dodal, da je v njegovi snahi »veliko zla«. »Nikoli v življenju je nisem videl, da bi se smejala, zdaj pa, ko je sin mrtev, ona pozira nasmejana,« pravi.

Pišek Ristićeva sicer te dni dobiva podporo svojih hrvaških in srbskih prijateljev. Oglasila se je prijateljica pokojnega Vidoja Tatjana Dragović, ki je zapisala, da je Vidoje oboževal svojo ženo in hčerko in da ne bi nikomur dovolil, da bi kar koli grdega govoril na račun svoje družine.