Priljubljena Nikolina Pišek popolnoma iskrena glede smrti svojega moža

Srbski umetnostni zgodovinar, poslovnež in soprog popularne hrvaške voditeljice Nikoline Pišek, Vidoje Ristović, je pred približno letom dni nepričakovano umrl. Kasneje se je izvedelo, da je umrl zaradi vnetja srčne mišice, najverjetneje virusnega izvora, in da je imel v krvi kar 2,83 promila alkohola. Nikolina je sedaj za podkast Skip Or Beep povedala nekatere podrobnosti v zvezi z njo in pokojnim možem.

O Nikolini se v zadnjem letu piše ogromno. Napisanih je bilo veliko tračev v zvezi s smrtjo njenega moža. V podkastu je potrdila, da je bilo več ali manj vse, kar je bilo napisano, resnica in da je ta bizarna.

V podkastu je spregovorila o varanju njenega moža. O tem se je v zadnjem letu precej pisalo. Na vprašanje voditeljice podkasta, kako je sedaj, ko ni samo vdova, ampak je tudi prevarana ženska, je odgovorila: »Imela sem trenutke, ko me je to zelo jezilo. Potem sem ugotovila, da je to povsem nepomembno, sedaj v tem trenutku, in da je nepomembno, da izgubljam energijo za te stvari. Imam precej bolj resne probleme in situacije, ki jih moram reševati, na katere se moram osredotočiti.« Omenila je tudi neko žensko, ki je priznala, da je bila v nekakšni zvezi z njenim pokojnim možem, čeprav sama ni prepričana, če je to resnica. Sama zase pa pravi, da je zvesta.

