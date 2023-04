Suri Cruise odrašča

Aprila bo Suri Cruise praznovala 17. rojstni dan, kar pomeni, da se pripravlja na študij. Hči Toma Cruisa in Katie Holmes si že ogleduje številne kolidže, največje zanimanje pa naj bi izrazila za študij mode v New Yorku. To niti malo ne preseneča, saj od mladih nog kaže močno zanimanje za modo, njena mama je celo priznala, da ji je že v otroštvu včasih predlagala bolj modne kombinacije, kot si jih je zamislila sama.

Mladenka vse od ločitve staršev leta 2012 živi z mamo v New Yorku, z očetom pa nima stikov. Od tedaj se Tom namreč ukvarja le še s svojima odraslima otrokoma Connorjem in Bello, ki ju je posvojil v prvem zakonu z Nicole Kidman. Tudi slednja je padla v nemilost pri njem in njunih dveh otrocih, saj scientologija ne dovoljuje stikov z ljudmi, ki niso enakega prepričanja. Prav težavnost scientološke vzgoje je bil eden glavnih razlogov, da je Katie takrat vložila zahtevo za ločitev. Suri naj bi namreč pri sedmih letih začeli indoktrinirati ter vpeljevati v Cerkev, v kateri je njen oče med najpomembnejšimi člani, med katere se je kot cerkvena revizorka naposled prebila tudi njena starejša polsestra Bella, ki je morala za to menda prestati brutalno pripravništvo.

Toma niso z deklico videli že več kot deset let, vse od ločitve, ki ga je močno šokirala.

Suri medtem živi precej brezskrbno življenje, stran od žarometov in omejitev bizarne Cerkve, s Katie pa sta neločljivi. Igralka je kariero postavila na stranski tir, da je lahko hčerki nudila čim boljšo vzgojo in poskrbela, da jima niso na vsakem koraku sledili paparaci. V času njenega zakona s Tomom so namreč družino ves čas fotografirali, da si je deklica pogosto nejevoljno zakrivala oči in celo jokala. Odkar so se starši ločili, je veliko manj na očeh javnosti, živi mirno in povsem običajno življenje, kolikor je v okolju, v kakršnem odrašča, to mogoče. Čeprav bi Tom najbrž z veseljem imel besedo pri njeni izbiri študija, se je tej pravici odpovedal, ko je izbral scientologijo in opustil vse stike z edino biološko hčerko. A kaže, da Suri prav nič ne manjka.