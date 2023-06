Ni se ji mudilo v zakon: za roko jo je cesar zaprosil kar trikrat

Mnogo deklet sanja o tem, da bi nekoč postale princese, a med njimi nikoli ni bilo Masako Ovada, ki jo je moral japonski cesar Naruhito kar trikrat prositi za roko, preden je privolila. A kot kaže, se je vztrajnost obrestovala, saj ravno danes praznujeta 30 let zakona.

Zaradi pritiska, da mora soprogu roditi potomca, je princesa pred leti hudo zbolela.

Masako se je rodila očetu diplomatu in po njegovih stopinjah je hotela tudi sama, vsem tem željam in sanjam pa bi se morala po poroki odreči. Naruhito se ni vdal in minila so leta, preden jo je prepričal, da je »poklic« princese pravzaprav zelo podoben diplomatskemu poklicu, saj bo tudi kot članica cesarske družine zastopala in predstavljala domovino v tujini, skrbela za dobre mednarodne odnose in podobno.

Je pa Naruhito pozabil omeniti pomembno razliko, in sicer pričakovanje, da bo morala Masako ​kot soproga bodočega vladarja roditi njegovega naslednika. Da bi bil pritisk še večji, lahko na Japonskem prestol zasedejo le moški potomci vladarja. Masako in Naruhito sta se trudila skoraj desetletje, preden je princesa le zanosila in leta 2001 rodila njunega prvega otroka, deklico. Aiko je ostala edinka, tri leta po njenem rojstvu je Masako zaradi stresa in pritiskov, da soprogu rodi potomca, hudo zbolela. Diagnosticirali so ji prilagoditveno motnjo, ki se razvije zaradi povečanega stresa, simptomi pa vključujejo občutke tesnobe in nemoči, kar pogosto spremljajo fizične težave. Masako se je takrat umaknila iz javnosti, od leta 2019, ko je njen mož postal cesar, pa ga znova spremlja na uradnih in drugih dogodkih v domovini in na tujem.

Poročena sta že 30 let. FOTO: Reuters

Masako je princa spoznala leta 1986 na čajanki ob obisku španske princese Elene na Japonskem. Naruhito se je vanjo zaljubil na prvi pogled in v tednih, ki so sledili, sta se večkrat srečala. To so odkrili mediji in naslednje leto so jima sledili na vsakem koraku, nato pa je Masako nenadoma izginila s seznama prinčevih potencialnih nevest. Njen dedek, zaposlen na eni od japonskih bank, se je namreč znašel sredi škandala. A zaradi tega se Naruhitova ljubezen ni prav nič ohladila in Masako je dvakrat neuspešno prosil za roko, dokler ni 9. decembra 1992 privolila. Dober mesec pozneje so zaroko iz palače tudi uradno oznanili, par si je večno zvestobo obljubil 9. junija 1993.