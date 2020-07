Nežnosti seksi dedka: na barki poljublja 27 let mlajšo nosečnico (FOTO)

Paparaci so na razkošnih počitnicah ujeli nabolj slanega italijanskega starčka, ki dopustuje na Sardiniji. Na prestižni barki se zabava s svojo 27 let mlajšo izbranko, ki ima že dobro viden nosečniški trebušček. Veselo novico je par sporočil maja, zdaj pa pričakujeta novega člana.(52) in bodoča mamica(25) sta veselo novico razkrila prek instagrama, in to na datum, ko so v Italiji praznovali materinski dan.Italijanski tajkun Vacchi, ki je postavil na noge družbo SEA Società Europea Autocaravan, je prijatelj filmskega igralcain velik ljubitelj instagrama, ki ga uporablja za razkazovanje svojih adrenalinskih podvigov pa tudi svojih pižam. Vacchi je stilski guru.Poleg tega, da živi sanje marsikaterega človeka, je ljubitelj pižam vseh vrst. Kot pravi, obožuje luksuz, rad pa ima tudi preproste stvari, kamor sodijo pižame.