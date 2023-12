Resnica o Ivanki Trump: arogantna, vzvišena in brez empatije

Nekdanja prijateljica Ivanke Trump, novinarka Lysandra Ohrstrom se je v zapisu za Vanity Fair spominjala, kako je bilo odraščati v družbi znane dedinje, političarke in hčerke Donalda Trumpa.

Dekleti sta se spoznali na elitni dekliški šoli Chapin na Manhattnu, ki jo je nekoč obiskovala tudi Jackie Kennedy.

Ivanka je bila med obiskovanjem omenjene šole za dekleta najpremožnejših družin, vedno v središču pozornosti.

V času priljubljenosti gibanja grandž, so dekleta uživale v poslušanji Nirvane, eksperimentirale z barvanjem las s prelivi, ki so se po nekaj pranjih sprali, občasno si je katera omislila zelene lase, kar je bilo smatrano za posebno pogumno dejanje.

Ivanka je šolo obiskovala do 15. leta, leta 1996 je šolanje nadaljevala na šoli Choate Rosemary Hall v Wallingfordu, Connecticut z Lysandro sta stike ohranjali vse do leta 2009.

Nekdanja prijateljica jo opisuje kot zabavno, neustrašno, karizmatično osebo ter hkrati kot razvajeno in arogantno dekle.

Da bi se izmazala iz težav, je Ivanka brez slabe vesti krivdo prelagala na druge, bila je povsem brez sočutja in empatije do tistih, ki niso bili rojeni v takšno bogastvo, kot je bilo dano njej.

Nekoč, že v dvajsetih, ji je prijateljica priporočila knjigo, ki je leta 2001 dobila Pulitzerjevo nagrado Empire Falls in govori težavah delovnega razreda v Mainu. A Ivanka ni pokazala nobenega zanimanja za branje: »Zakaj bi brala o revnih?«

Lysandra je z Ivanko večkrat obiskala pisarno Donalda Trumpa, da bi si hčerka od očeta izposodila plačilne kartice. Oče ni ljubljenki nikoli ničesar odrekel, je pa znal pokomentirati, da mami Ivanke, Ivani Trump, namenja preveč denarja.

Prijateljici hčerke ni posvečal pretirane pozornosti, le vsake toliko jo je vprašal, ali je njegova hči najlepše in najbolj priljubljeno dekle v družbi.

Ko je Lysandra nekoč na njegovo vprašanje odgovorila, da je po lepoti med petimi najlepšimi na šoli, se je Donald vznemiril in vprašal: »Katera je lepša od nje?« Dekleta, ki jih je Lysandra naštela, pa označil za puhloglavke.

»Bila je zagledana vase, rada je govorila o sebi in tudi ko je bila v zvezah, je bila vedno pripravljena na avanture,« je zapisala prijateljica.

Dekleti sta ostali v stiku tudi potem, ko sta začeli graditi svoji karieri, Lysandra pa je zatrdila, da je bil Ivankin cilj ustvariti večjo, uspešnejšo in prestižnejšo znamo od znamke, ki jo je ustvaril njen oče.

Bila je družica na poroki Ivanke z Jaredom Kushnerjem leta 2009, čeprav so se razpoke v odnosu začele kazati še prej, nato je prijateljstvo med njima razpadlo zaradi različnih političnih stališč.

Lysandra je leta 2007 nosila ogrlico z arabskim napisom in Ivanka, ki je potem, ko se je začela sestajati z Jaredom, prevzela židovsko vero, je jasno povedala, kaj si misli o tem:

»Kako lahko nosiš tole. To kar kliče po terorizmu,« ji je dejala in to je bil le eden od incidentov, ki so uničili prijateljstvo deklet, ki sta nekoč skupaj plesali na glasbo Kurta Cobaina.

»Ni bilo velikega prepira, ko sem rodila sina, mi je Ivanka celo poslala zlato zapestnico z njegovim graviranim imenom, nisva pa več bili zaupnici in nisva se dobivali na kosilu.

Nikoli ni bila nesramna do mene, a to je bil konec,« je še dejala Lysandra, ki ne skriva razočaranja, da je njena nekdanja prijateljica ob kandidaturi in kasnejši izvolitvi za predsednika Združenih držav Amerike podpirala očeta.