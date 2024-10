P. Diddy: na zabave je vabil tudi princa Williama in Harryja (VIDEO)

Sean Diddy Combs je na svoje zabave vabil tudi princa Williama in Harryja, a ju je potem, ko sta se brata ustalila in umirila, prenehal vabiti, je povedal kraljevi biograf Christopher Andersen, avtor knjige Kralj, življenje Karla III. (The King: Life of Charles III).

Svoja opažanja gleda tega je podal potem, ko je znova vzbudil pozornost intervju iz leta 2011, v katerem je Sean v BBC-jevi oddaji Grahama Nortona zaupal, da je nekoč želel, da bi princa prišla na katero od njegovih zabav.

»Diddy ju je večkrat povabil. V obdobju, ko sta bila oba še mlada in sta zahajala v takšne in drugačne težave, zakaj se torej ne bi družila z njim.

A kot je še dejal, ju je, ko sta odrasla in se ustalila, prenehal vabiti,« besede biografa povzema Fox News Digital.

»Diddy je sam povedal, da ju je vabil na zabave, vendar so bila vabila vedno zavrnjena. Potem ko se je William leta 2010 zaročil s Kate Middleton, je Diddy razumel namig in ga prenehal vabiti,« je še pojasnil avtor in dodal, da sta v mladosti tako William kot Harry obiskovala lokale, pube in klube ter bi ju zlahka premamilo vabilo raperja:

»Na srečo ju, tudi po navodilu palače, nikoli ni.«

Sam Combs je v omenjenem pogovoru dejal: »Verjemite, nista več na seznamu.«

Se pa je s princema seznanil leta 2007 na koncertu na stadionu Wembley, posvečenem princesi Diani, kjer je tudi nastopal.

Princ William, Kanye West, princ Harry in P. Diddy po koncertu, leta 2007 posvečenem princesi Diani FOTO: Profimedia

Raper in producent v zaporu v New Yorku čaka na sojenje, kjer mu bodo sodili zaradi prostitucije, spolnih napadov in spolnih zločinov nad mladoletnimi.

Teksaški odvetnik Tony Buzbee je na nedavni tiskovni konferenci povedal, da bo v tožbi zastopal 120 oseb, ki jih je P. Diddy domnevno zlorabil.

FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Najmlajša žrtev je bila stara komaj devet let, z grammyjem nagrajeni glasbenik vse očitke zanika.