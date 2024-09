Mama najslavnejših zvezdnic nenasitna v postelji, čeprav je stara 68 let

Glava družine Kardashian in ena najbolj znanih menedžerk v svetu šovbiznisa Kris Jenner (68) je pred kratkim razkrila, da se bori s tumorjem, kar pa ji ni preprečilo, da bi ostala ključna osebnost v življenju njenih slavnih hčera, katerih kariero je tako rekoč zgradila sama.

Kris so vedno predstavljali kot predano mamo, a ni zanemarila niti svojega čustvenega življenja, še posebej, ko je njen nekdanji mož Bruce Jenner zamenjal spol. Njena odkritost glede intimnih tem, vključno z zgodbami o prešuštvu in njenem strastnem odnosu s partnerji, je v javnosti sprožila mešane odzive. Mnogi so jo označili za nevernico in nimfomanko, a Kris se na te očitke ni ozirala.

Hči jo je ujela v akciji s fantom

Pred kratkim je med gostovanjem v oddaji pri Ellen DeGeneres razkrila podrobnosti iz svojega zasebnega življenja in spregovorila o svoji nenasitni strasti do takratnega partnerja Coreyja. Povedala je tudi nenavadno anekdoto o tem, kako je njena hčerka Chloe s pomočjo prijateljice sledila Coreyju, misleč, da je v zvezi z drugo žensko. Ko sta prispeli v hotel, sta našli Chris, preoblečeno v rdečelasko, saj sta s Coreyjem uživala v igrah oblačenja.

Corey Gamble in Kris Jenner FOTO: Danny Moloshok Reuters

Ta izpoved je, tako kot že mnoge pred njo, občinstvo pustila brez besed, a Kris Jenner kljub obsodbam ostaja dosledna svoji pristnosti in nadzoru nad svojim življenjem in družino, poroča informer.rs.

