Zaradi narcistične mame Kardashianovim manjka samozavesti

Ob ogledu fotografij s poroke Kourtney Kardashian in bobnarja Travisa Barkerja so bili oboževalci slavne družine šokirani, kako zelo se je najstarejša od sestra spremenila, odkar je v zvezi z glasbenikom. Nekoč je oboževala ljubka oblačila živahnih barv, zadnje čase pa se v javnosti pojavlja le še v črnini in izjemno kratkih krilih, ki jih še pred nekaj leti nikoli ni oblekla.

Psihologinja E. B. Johnson za to krivi Kourtneyjino mamo in menedžerko Kris Jenner. »Kris ima več kot očitno narcistično motnjo osebnosti, vedno je morala biti v središču pozornosti in vedno je morala imeti prav. Zato so njeni otroci povsem nesamozavestni in potrebujejo potrditev okolice,« je dejala Johnsonova in ob tem izpostavila izjemno nezdravo zvezo Kim Kardashian in Kanyeja Westa. »Ko sta se začela dobivati, ji je izpraznil omaro in jo napolnil z oblačili, ki so bila všeč njemu. Večina žensk bi se temu uprla, Kim pa se to ni zdelo nič posebnega.

Prišlo je tako daleč, da ga je vsakič, preden je oblekla kar koli, vprašala za mnenje, in po ločitvi je sama dejala, da je povsem izgubljena, ker tega ne more več početi,« je dodala psihologinja, ki zdaj enako vedenje opazuje pri Kourtney.