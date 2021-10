Ne skrivata se več

Na sceni je nov zvezdniški par! Tako so januarja začeli mleti obrekljivi mlini, a sta Channing Tatum in Zoe Kravitz te romantične govorice hitro zavrnila, češ da sta zgolj prijatelja. A očitno sveže porajajočih čustev zgolj nista hotela obešati na veliki zvon, verjetno tudi zato, ker sta imela oba za sabo že razpadla zakona in sta sprva želela brez medijskega vmešavanja videti, kaj se med njima plete. »Zadnje časa sta veliko bolj sproščena in se razmerja ne trudita več skriti. Kristalno jasno je, da sta srečna,« je zdaj povedal vir. Njegove besede so zgolj potrdile to, kar mimoidoči lahko opazijo na lastne oči. Na vsakem koraku po newyorških ulicah objeta zaljubljenca, ki vsak trenutek izkoristita za malce crkljanja.

Oba končala zvezo Channing se je spomladi 2018 po skoraj devetih letih razšel z Jenno Dewan, Zoejinemu zakonu s Karlom Glusmanom pa je po letu in pol odklenkalo decembra lani.

Channing Tatum naj bi bil srečen z Zoe. FOTO: Kelly Defina/Getty Images

Govorice o zvezdniški romanci so se pojavile, ko je lepotica za svoj režijski prvenec Pussy Island izbrala postavnega igralca, poleti pa je začelo postajati jasno, da Zoe in Tatum najmanj uživata v družbi drug drugega. Hodila sta po muzejih, na kavo, opazili so ju na kolesarskih izletih. A šele na septembrski prireditvi Met Gala so jima nekoliko popustile zavore, da sta z dogodka, na katerega sta sicer prišla ločeno, odšla skupaj. Zdaj je tudi tega nekoliko slabšega prikrivanja konec, očitno sta vsem pripravljena pokazati, da sta par.