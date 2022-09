Ne boste verjeli: tako se je kraljica pošalila na račun svoje smrti (VIDEO)

Kraljica Elizabeta II. se je med pogovorom z britanskim televizijskim voditeljem in naravoslovcem Davidom Attenboroughom pošalila na račun svoje smrti. Srečala sta se za dokumentarni film The Queen’s Green Planet (Kraljičin zeleni planet), ki spremlja kraljevo družino, ko poskuša ustvariti mrežo nacionalnih gozdnih parkov v vsaki od 56 držav Commonwealtha. Ko sta se sprehajala po parku, je kraljica izustila nekoliko morbidno in predrzno šalo. Medtem ko sta razpravljala o tem, kako bodo podnebne spremembe vplivale na drevesa in rast v naslednjih 50 letih, je njeno veličanstvo pripomnilo: »Ampak mene ne bo tukaj.« Attenborough, veliki oboževalce kraljice, se je nasmejal njeni ostri duhovitosti.

Novico o kraljičini smrti so najprej sporočili iz Buckinghamske palače, kjer so zapisali, da je kraljica »danes popoldne (op. p. 8. septembra) mirno umrla v Balmoralu«. Po smrti kraljice Elizabete je 73-letni princ Charles, zdaj že kralj Karel III., takoj prevzel žezlo. V naslednjih dneh po smrti njenega veličanstva se bo zvrstila serija natančno predvidenih dogodkov, med drugimi tudi uradna razglasitev Charlesa za kralja (10. septembra) in prenos krste v Westminstrsko dvorano, kjer se ji bodo lahko ljudje poklonili (od 14. septembra). Krsto princa Filipa bodo premestili iz kraljevega trezorja v spominsko kapelo kralja Jurija VI., kjer bo pokopan skupaj s kraljico.