Razkriti načrti za smrt kraljice: to se bo zgodilo, če bo umrla na posestvu Balmoral

Otočani so v skrbeh. Zdravje kraljice Elizabete II. se je naglo poslabšalo in oglasila se je Buckinghamska palača: »Po ponovni oceni danes zjutraj so zdravniki izrazili zaskrbljenost zaradi zdravja njene visokosti ter priporočili, da ostane pod zdravniškim nadzorom.« BBC je prekinil oddajanje, voditelji so si nadeli črne kravate, najbližji člani kraljeve družine so pohiteli v Balmoral, kjer se kraljica trenutno nahaja. Upajo na najboljše, pripravljajo se na najhujše.

Kaj točno se bo zgodilo, če bo kraljica umrla v Balmoralu? Vse to je razkrito v dokumentu, ki ga je pridobil časnik Politico. Ta natančno opisuje operacijo London Bridge in to, kaj se bo dogajalo na dan smrti (interno se bo ta dan imenoval dan D) ter kaj preostalih devet dni, torej do pogreba.

Dan D

V urah po kraljičini smrti se bo zvrstilo kar nekaj klicev, s katerimi bodo obvestili premierja/premierko, sekretarja kabineta (najvišji državni uradnik v Veliki Britaniji) in številne najvišje ministre in uradnike. Premierko bo obvestil kraljičin zasebni tajnik, ki bo povedal tudi uradu tajnega sveta, ki usklajuje delo vlade v imenu monarha. Interno se bo ta dan imenoval dan D. Vsak naslednji dan do pogreba se bo imenoval D+1, D+2 in tako naprej.

Palača bo izdalo uradno obvestilo, s katerim bo novico posredovala javnosti.

Scenarij za stalne sekretarje oddelkov, ki opisuje, kako sporočiti novico svojim ministrom, jim naroča, naj rečejo: »Pravkar smo bili obveščeni o smrti njenega veličanstva kraljice.« Ministrom bo naročeno, da morajo biti diskretni. Ti in visoki javni uslužbenci bodo prejeli tudi e-pošto od sekretarja kabineta, katerega osnutek se glasi: »Dragi kolegi, z žalostjo vam pišem, da vas obvestim o smrti njenega veličanstva kraljice.«

Po prejemu tega elektronskega sporočila bodo zastave v Whitehallu spuščene na pol droga. Cilj je, da to storijo v desetih minutah.

Parlament Združenega kraljestva in zakonodajni organi na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem bodo prekinili zasedanje. Če parlament ne bo zasedal, bo odpoklican.

Spletno mesto kraljeve družine se bo odelo v črnino, na njem bo le kratka izjava, ki potrjuje kraljičino smrt. Spletno mesto vlade Združenega kraljestva – gov.uk – bo na vrhu prikazalo črno pasico. Vsi profili vladnih ministrstev na družbenih omrežjih bodo prav tako prikazovali črno pasico in spremenili profilne fotografije v svoj grb. Vsebine, ki niso nujne, se ne smejo objavljati. Retviti so izrecno prepovedani, razen če jih odobri vodja komunikacij pri britanski vladi.

Kraljeva družina bo objavila načrte za kraljičin pogreb, ki naj bi bil deset dni po njeni smrti.

Kot prvi član vlade bo izjavo podal predsednik vlade. Vsem drugim članom vlade bo naročeno, da ne dajejo komentarjev, dokler se ne oglasi premierka.

Ministrstvo za obrambo bo poskrbelo za salve s strelnim orožjem. Razglašena bo minuta molka za celo državo.

Premier bo nato imel avdienco pri novem kralju, ob 18. uri pa se bo kralj Charles oglasil narodu. Istočasno bo zadušnica v katedrali svetega Pavla v središču Londona. Udeležili se ga bodo predsednik vlade in manjše število visokih ministrov.

Princ William, princ Edward in princ Andrew prihajajo na posestvo Balmoral. FOTO: Russell Cheyne, Reuters

Dan D+1

Dan po kraljičini smrti, ob 10. uri dopoldne, se bo sestal odbor za ustoličevanje, ki vključuje visoke vladne osebnosti, da razglasi kralja Charlesa za novega vladarja. Na stotine tajnih svetovalcev, vključno s premierjem in višjimi ministri, bo pozvanih, da se udeležijo. Razglas bo nato prebran v palači sv. Jakoba in na Kraljevski borzi v Londonu, s čimer bodo Charlesa dokončno potrdili za kralja.

Parlament se bo sestal, da se dogovori o sožalnem sporočilu. Vse ostalo delo parlamenta bo prekinjeno za deset dni. Poslanci se bodo kraljici poklonili v spodnjem domu parlamenta.

Ob 15.30 bosta predsednik vlade in kabinet imela avdienco pri novem kralju. Ministrom bo naročeno, naj ne pripeljejo svojih zakoncev.

Dan D+2

Kraljičina krsta se bo vrnila v Buckinghamsko palačo.

Če bo kraljica umrla v Sandringhamu, njeni rezidenci v Norfolku v vzhodni Angliji, bodo njeno truplo prepeljali s kraljevim vlakom na postajo St. Pancras v Londonu, kjer bodo njeno krsto pričakali predsednik vlade in ministri.

Če bo umrla v Balmoralu na Škotskem, bo aktivirana operacija Unicorn, kar pomeni, da se bo njeno truplo v London prepeljalo s kraljevim vlakom, če bo to mogoče. V nasprotnem primeru se bo sprožila operacija Overstudy, kar pomeni, da bo krsta premeščena z letalom. Premier in ministri se bodo udeležili sprejema ob krsti.

Dan D+3

Zjutraj bo kralj Charles sprejel sožalno izjavo v Westminster Hallu. Popoldne se bo podal na turnejo po Združenem kraljestvu, začenši z obiskom škotskega parlamenta in bogoslužjem v katedrali Sv. Gilesa v Edinburghu.

Dan D+4

Kralj Charles bo prispel na Severno Irsko, kjer bo prejel še eno sožalje na gradu Hillsborough in se udeležil bogoslužja v katedrali sv. Ane v Belfastu. Potekala bo vaja za operacijo Lion, sprevod krste od Buckinghamske palače do Westminsterske palače.

Dan D+5

Sprevod od Buckinghamske palače do Westminstrske palače bo potekal po slavnostni poti skozi London. Po prihodu krste bo bogoslužje v Westminstrski katedrali.

Ljudje se že zbirajo pred Buckinghamsko palačo v Londonu. FOTO: Toby Melville, Reuters

Dan D+6 do dan D+9

Kraljica bo tri dni ležala v Westminstrski palači (operacija Feather). Njena krsta bo ležala na dvignjenem odru, imenovanem katafalk, sredi Westminstrske dvorane, ki bo odprta za javnost 23 ur na dan. VIP-osebnosti bodo dobile vstopnice in termin.

Na dan D+6 bo vaja za državni pogrebni sprevod.

Na dan D+7 bo kralj Charles odpotoval v Wales, da bi prejel še eno sožalje v valižanskem parlamentu in se udeležil bogoslužja v katedrali Liandaff v Cardiffu.

V tem obdobju bodo vladni oddelki zatopljeni v priprave na pogreb. Dokumenti, s katerimi se je seznanil Politico, kažejo, da čeprav vlada na splošno verjame, da ima zmogljivosti za uspešno izvedbo pogreba, bo potrebno ogromno dela. Resorji, ki se bodo najverjetneje soočali z največjimi težavami, so zunanje ministrstvo, notranje ministrstvo in ministrstvo za promet.

Ministrstvo za promet je izrazilo zaskrbljenost, da bi lahko število ljudi, ki bi morda želeli potovati v London, povzročilo velike težave prometnemu omrežju in povzročilo prenatrpanost v prestolnici. Opozarjajo tudi na najslabši možni scenarij, v katerem bo London prvič v zgodovini dobesedno »poln«.

Dan D+10

Državni pogreb bo v Westminstrski opatiji. Opoldne bo po vsej državi dvominutni molk. Procesiji bosta potekali v Londonu in Windsorju. Obred bo v kapeli sv. Jurija na gradu Windsor, kraljica pa bo pokopana v grajski spominski kapeli kralja Jurija VI.

Dan državnega pogreba bo tudi državni dan žalovanja in dela prost dan. Če bo pogreb ob koncu tedna ali na že obstoječi praznik, dodatni praznik ne bo odobren. Če bo pogreb na delovni dan, vlada od delodajalcev ne bo zahtevala, naj zaposlenim dajo prost dan – dokumenti pravijo, da je to stvar delodajalca in njihovega osebja.