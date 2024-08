Naomi Watts menopavza ni zaustavila: Trpela sem v tišini in sramu

Naomi Watts je v torek na družbenem omrežju obelodanila, da je izšla njena nova knjiga. Zvezdnica je v 56. letu starosti izdala knjigo o menopavzi z naslovom Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause (Upam si povedati: Vse, kar bi si želela vnaprej vedeti o menopavzi). Knjiga naj bi po pisanju revije People vsebovala vrsto anekdot iz igralkinega zasebnega življenja, pa tudi pogovore s prijatelji in strokovnjaki. »Ženske smo predolgo morale trpeti v tišini in samoti v zvezi s spremembami, ki jih doživljamo med menopavzo. Dobivamo premalo informacij, premalo podpore in premalo odkrito govorimo o tem,« poudarja igralka, ki se nadeja, da bo njena knjiga porušila te tabuje in ženskam ponudila vpogled v to posebno obdobje življenja. »Upam, da se bodo ženske ob branju počutile manj same, malo bolj podprte in tudi malo bolj navdušene nad naravnimi spremembami, ki nam jih prinaša življenje,« je komentirala.

Knjiga trenutno še ni na prodajnih policah, navdušenci bodo morali nanjo počakati do januarja 2025. Trenutno jo je mogoče naročiti prek povezave na igralkinem instagramu, vendar le v Avstralijo, Ameriko ali Veliko Britanijo.

Najbolj šokantna informacija, ki jo je objavila ob promociji, je, da je izvedela, da se bliža menopavza, ko je bila stara komaj 36 let. »Prav v trenutku, ko sem se počutila pripravljeno, da si ustvarim družino. Mislila sem, da je to konec vsega. Zagotovo moje plodnosti in kariere. Bum,« je razkrila igralka, ki je mama 17-letnega Sashe in 15-letne Kaie. Dejala je, da je v tistem obdobju zelo pogrešala vire, s katerimi bi si lahko pomagala.

»Trpela sem v tišini in sramu. Želela sem si odkrite debate, knjige, ki bi jo lahko skrivaj prebirala. Žal nisem našla nobenih primernih virov niti dobrega in izurjenega zdravnika,« se spominja. »Toda ob zavedanju, da bo polovica prebivalstva vstopila v menopavzo in da sta dve moji babici še vedno živi in ​​sta močni, sem bila odločena, da bom podrobneje raziskala menopavzo in izboljšala zdravje – pa tudi združila ženske, da bomo čutile, da nismo same v tem. Zaslužimo si več!« je prepričana Wattsova, ki je vključila tudi nasvete za ohranjanje lepote in zdravja. »Smo starejše, smo modrejše in ni konec z nami. Svoje gube smo si zaslužile,« odločno pravi.

Igralkina kariera se nikakor ni končala niti upočasnila s prihodom menopavze. V bližnji prihodnosti prihajajo na filmska platna kar štirje filmi in dve televizijski nanizanki, v katerih igra glavno ali pa eno od glavnih vlog. Med drugim jo bomo kmalu lahko videli v novi verziji Emmanuelle, kultnega filma o ženski, ki uresničuje svoje spolne fantazije. Prvi film nosi letnico 1974. Premiera nove Emmanuelle bo 31. oktobra.