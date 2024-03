Oče svetovne zvezdnice nad paparaca

Zvezdnica Taylor Swift redno polni časopisne stolpce, tokrat pa novinarje zaposluje njen oče Scott Swift. Zašel je v težave, saj ga je avstralski fotograf obtožil, da ga je 71-letnik udaril na pomolu v sydneyjskem pristanišču. Incident naj bi se zgodil v torek zjutraj po Taylorinem zadnjem koncertu v Sydneyu, z zadevo se ukvarja policija. Ta je potrdila, da preiskuje domnevni napad, v katerega sta bila v torek okoli 2.30 na pomolu Neutral Bay vpletena moška.

Policija napadalca ni imenovala, so pa avstralski mediji poročali, da naj bi Scott udaril fotografa, ki je na pomolu čakal na prihod Taylor Swift in njenega očeta – dvojica si je namreč privoščila nočno vožnjo z ladjo. Taylor je bila ob dogodku z očetom, vendar je že sedela v avtu, ko se je zgodil domnevni napad, je poročal avstralski državni radio. Predstavnik zvezdnice je za Rolling Stone povedal, da sta bila dva posameznika agresivna do Swiftove in njene skupine.

»Dva posameznika sta se agresivno prebijala proti Taylor, grabila njeno varnostno osebje in grozila, da bosta žensko članico osebja vrgla v vodo,« je dejal v izjavi.

Zvezdnica je na turneji. FOTO: David Gray/Afp

Mediji so poročali, da je 51-letni fotograf Ben McDonald opisal, kako je skupina okoli Taylor Swift uporabila dežnike, da bi mu preprečila fotografiranje, naposled pa se je vmešal njen oče Scott. McDonald je sicer zagotovil, da ni bil on tisti, ki je sprožil incident. »To počnem že 23 let in še nikoli me nihče ni udaril po obrazu,« je dejal. Avstralski del turneje Taylor Swift se je sicer končal v ponedeljek zvečer.

Nadlegoval Nicole Kidman

V preteklosti so o omenjenem fotografu mediji že pisali, saj je igralka Nicole Kidman leta 2005 celo dosegla, da mu je sodišče, tako kot kolegu Jamieju Fawcettu, izdalo ukrep prepovedi približevanja. Zgodilo se je, potem ko so pred njenim domom odkrili elektronski prisluškovalni napravi. Takrat so McDonaldu in Fawcettu odredili, da se igralki ne smeta približati na manj kot 60 čevljev (približno 18 metrov). Revija People je takrat poročala, da se je igralka počutila kot zapornica v svojem domu in da se je bala za svojo varnost.