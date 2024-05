Najuspešnejša stranka na evropskih volitvah bo SDS, glasovanje za njihovo listo je v javnomnenjski raziskavi Ninamedie za Dnevnik napovedalo 22 odstotkov vprašanih. Za listo Gibanje Svoboda bi glasovalo 14,2 odstotka, za listo Vesna pa 11,3 odstotka vprašanih.

Volitev se zagotovo namerava udeležiti 39,7 odstotka vprašanih, verjetno pa se jih bo udeležilo 26,4 odstotka. Medtem se 16 odstotkov anketirancev zagotovo ne bo udeležilo volitev, 13 odstotkov pa verjetno ne. 4,9 odstotka vprašanih je odgovorilo ne vem.

Med opredeljenimi bi za SDS glasovalo 27,4 odstotka vprašanih, kar pomeni tri poslanske mandate v evropskem parlamentu. Za Gibanje Svoboda bi glasovalo 17,6 odstotka opredeljenih, kar bi jim prineslo dva mandata. Po raziskavi je na tretjem mestu zunajparlamentarna stranka Vesna, za katero bi glasovalo 14 odstotkov opredeljenih volivcev. Anketa jim tako napoveduje vsaj en mandat.

Raziskava možnosti za mandat napoveduje še SD (11,5 odstotka opredeljenih glasov) in NSi (7,9). Medtem Levica (5,7), SLS (4,4), Zeleni Slovenije (3,6), Resnica (3,2), DeSUS in Dobra država (2,8) ter Nič od tega (1,7) po podatkih raziskave nimajo možnosti za vstop v evropski parlament.

Zaradi sočasnih referendumov volilna udeležba ne bo bistveno višja

Preverjali so tudi, ali bo na volilno udeležbo vplivalo, da bodo evropske volitve potekale sočasno z referendumi. Devet odstotkov vprašanih je odgovorilo, da se bodo volitev udeležili, ker bodo potekale sočasno s posvetovalnimi referendumi, dobrih 80 odstotkov pa je odgovorilo, da bi na volitve šli tudi brez referendumov.

V anketiranje o volilnih in referendumskih namerah 9. junija so vključili le anketirance, ki so na vprašanje, ali se bodo udeležili volitev, odgovorili z verjetno da in zagotovo da.

Najvišja stopnja podpore se nakazuje posvetovalnemu referendumu o dopustitvi gojenja in predelovanja konoplje, ko gre za njeno rabo v medicini. Tako rabo bi podprlo 82 odstotkov, nasprotovalo pa 12,9 odstotkov vprašanih. Opazno manj jih je naklonjenih gojenju in rabi konoplje za omejeno osebno rabo, teh je 52,4 odstotka, nasprotuje pa ji 39,7 odstotka anketirancev.

Visoka podpora se obeta tudi uvedbi preferenčnega glasu v volitve poslank in poslancev državnega zbora, čemur je naklonjenih dobrih 72 odstotkov, nasprotuje pa 9,2 odstotkov vprašanih. Uvedba preferenčnega glasu je edina, ki ima med volivci vseh strank, ki se bodo udeležile evropskih volitev, prevladujočo podporo.

Anketni rezultati kažejo tudi na prevladujočo podporo, da DZ sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To vprašanje bi na posvetovalnem referendumu podprlo 58 odstotkov udeležencev, 30 odstotkov pa bi ji nasprotovalo, kaže raziskava.

Javnomnenjsko raziskavo je med 13. in 16. majem za časnik Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 1000 oseb.