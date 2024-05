Kolumna Miše Terček: Molk in kazen

V času, ko se tudi v Evropi ponovno borimo za že priborjene človekove pravice in ko po svetu divjajo vojne ter se vsem na očeh izvaja genocid, od javnih osebnosti (recimo jim zvezdniki) pričakujemo, da se do teh za družbo precej pomembnih vprašanj tudi javno opredelijo. Da vemo, kje stojijo, za kaj se zavzemajo in kakšna so njihova stališča. Zaradi potencialne poslovne škode številni med njimi (nič kaj modro) molčijo. Razumemo, da se pred volitvami ne želijo opredeliti in podpreti določenih političnih strank, težje razumemo, ko se ne želijo postaviti na pravo stran, ko gre za referendume ali peticije, ki odločajo o človekovih pravicah ali pravicah manjšin. Kaj jih pravzaprav stane in kakšen zgled dajejo predvsem mladim, ki jim sledijo?

A danes so mladi precej bolj ozaveščeni, predvsem pa razumejo, da je danes kapital tudi število sledilcev na družbenih omrežjih. S številom sledilcev se veča tudi posameznikov vpliv, saj imajo njegove objave širši doseg in jih bo posledično videlo več ljudi. A prav tako, kot lahko nekomu začnemo slediti (follow), mu lahko tudi nehamo (unfollow).

Ceno za svoj molk sta pred kratkim plačali dve svetovno znani zvezdnici, obe milijarderki, in sicer zato, ker nista obsodili genocida v Gazi. Posledično se jima je v nekaj pičlih dneh odreklo nekaj milijonov (!) sledilcev. V morju sledilcev, ki jih imata (ameriška pevka Taylor Swift jih ima skupaj na družbenih omrežjih več kot 550 milijonov, influencerka Kim Kardashian pa skoraj 400 milijonov), se morda to ne sliši kot neka usodna številka, a sporočilo, ki so jima ga s tem želeli poslati družbeno bolj ozaveščeni sledilci, je kristalno jasno – želijo si, da bi se njihovi junakinji, ko gre zares, znali postaviti na pravo stran. Idol ni zgolj njegova javna podoba (propaganda) in artikli, ki jih prodaja (pa naj bodo glasba, filmi, ličila ali kaj drugega), temveč tudi (resnična) oseba, ki stoji za tem imenom. V času interneta in družbenih omrežij, ko so informacije na voljo vsepovsod in ko ima prav vsak svoj glas, ljudje težko kupijo, da nekdo molči zgolj zato, ker se ne želi vmešavati v politiko. Opredeljenosti do pomembnih vprašanj, kot je genocid, slavne osebnosti, katerih vpliv ni zanemarljiv, pač ne morejo kar ignorirati. Ljudje od tistih, ki jim sledi pol milijarde ljudi, pričakujemo tudi voditeljske sposobnosti – kamor lahko štejemo tudi moralno držo. Zgledi vlečejo.

Kako se jasno in nedvoumno opredeliti do aktualnih družbenih vprašanj in svoje zvezdništvo izkoristiti za nekaj dobrega, je pred kratkim pokazala hrvaška pevka Severina, ki je podprla evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav My Voice, My Choice, ki jo je začel slovenski Inštitut 8. marec. V videoposnetku na instagramu, kjer ima pevka več kot milijon sledilcev, je poudarila, da je treba zagotoviti varen in dostopen splav tudi ženskam na Hrvaškem. »Pobudo so začele ženske iz Slovenije, iz srca jim hvala. In to srce je zanje in za več kot 20 milijonov žensk v Evropi, ki trenutno nimajo dostopa do splava,« je izpostavila v nagovoru. Ob tem ji čestitamo za pogum, saj molk ni vedno zlato.