Najbolj seksi babica Balkana praznuje rojstni dan s fotografijo v kopalkah

Vsaka objava fotografije Nede Ukraden na družbenih omrežjih zadnje čase razveseli njene sledilce, današnja pa še posebej, ker pevka zabavne glasbe v kopalkah praznuje svoj veliki dan - 74. rojstni dan.

»Koliko sem stara? Točno! Brez filtrov in efektov. Živeti in uživati ​​življenje, moja čudovita družina, glasba, najboljša publika, ki si jo človek lahko želi. Enako želim tudi vam! Hvala vsem za lepe želje in pozdrave! Ljubim vas Neda,« piše pevka ob seriji objavljenih fotografij.

Še vedno ima čudovito postavo. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Številni sledilci so se ji takoj oglasili in ji napisali čestitke:

»Naj veselje in sreča napolnita ta dan, saj se je na ta dan rodila oseba, ki mi vedno polepša dan in me navdihuje, da sem boljši človek. Žena, mama (babica), kraljica - z eno besedo PREPROSTO NAJBOLJŠA,« je eden od komentarjev.

»Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si videti in da se počutiš lepo, si videti bolje kot nekatere mlajše. Vse najboljše za rojstni dan, lepa dama,« je zapisal drugi sledilec. »Vse najboljše, iz srca ti želim vse najboljše. Naj nam seješ in poješ tisoč in pet let,« je želja drugega sledilca.

Tretji pa je komentiral: »Res sem presenečen, da se je Neda tako fotografirala in objavila fotografijo, navsezadnje je ženska v zrelih letih,« pa so se takoj oglasili drugi, ki jim izjava ni bila všeč: »Pa saj ni gola. In konec koncev to ni tvoja, ne moja in ne od koga drugega stvar,« »Vsa čast ji! In mora pokazati, da ženska ni stara samo zato, ker je bolj zrela. Pravi primer dame«, »Zakaj ne bi pokazala, da je videti predobro ...«.

Najbolj seksi babica

Nedo Ukraden zadnja leta oboževalci označujejo za »najbolj seksi babico Balkana« in ta fotografija je le še en dokaz za to, saj poudarja njeno vitko postavo tudi v osmem desetletju življenja, poroča Slobodna Dalmacija.

