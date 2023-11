Iskrena Neda Ukraden o največjem uspehu, seksapilu in pokoju

Neda Ukraden je v pogovoru za hrvaški In magazin razkrila skrivnost svoje vitalnosti in pojasnila, kaj zanjo pomenijo komplimenti:

»Ženska nima nikoli dovolj komplimentov, kar pa zadeva desetletji, ti prijateljsko priporočam, da jih ne omenjaš več,« je svetovala voditelju Davorju Gariću.

»Veš kaj, sem v najboljših letih. Star si toliko, kot se počutiš starega, kolikor imaš energije, vitalnosti, ljubezni, zdravja in življenja,« je povedala Neda.

Na vprašanje, ali se človek lahko takšnega pozitivnega in veselega odnosa do življenja nauči, ali se je pevka z njim rodila, je odgovorila, da je vse skupaj kombinacija enega in drugega:

»Sem dvojni lev v soncu vendar nedvomno tudi zrelost prinese pametnejši pogled na življenje.«

Kako je Neda videti zjutraj, ko se zbudi v svoji postelji? Je tudi tedaj najbolj seksi babica, je zanimalo Garića.

»Jaz sem vedno najbolj seksi. S tem se rodiš. Ne moreš kar kupiti obleke in biti seksi!«

Zanjo ni počitka in ne pokoja.

»Kakšen pokoj, jaz bi to ukinila! Prepovedala bi pokoj! Ne vem, kaj ljudje tedaj počnejo. Kaj boš? Doma gledal te črne vojne, vso to žalost?«

Babico je Neda klicala baba. Kako njo kličejo vnuki?

»Prav tako baba. Zakaj pa ne? Mislim, da je to najlepša beseda, ki jo otrok med prvimi izgovori.

Jaz sem srečna. Srečna sem, ker imam vnuke. Mislim, da je to eno veliko darilo, ki ga ne bi zamenjala z nobenim drugim uspehom.

Trudim se, da jim pokažem in dokažem, da so zame največje bogastvo, da jih bo babica vedno spodbujala in podpirala, kolikor jih bo le lahko. Morajo pa biti pridni in hvaležni. Baba bo tu vedno zanje.«

»Ampak baba mačka, da ne bo pomote,« se je pošalila gostja, na kar je voditelj dejal, da je zagotovo najbolj seksi babica.

»Že samo s tem, kar sem v življenju dosegla in doživela sem prezadovoljna. Niti v sanjah nisem upala, ne pričakovala, ne načrtovala, si domišljala, a življenje mi je dalo to srečo, zadovoljstvo in na koncu zaklad imenovana družina.«

»Tu je še kariera, ki ni majhna in ni zanemarljiva. Tako da bi bila res nora, če ne bi rekla, vsaka čast, baba, dobra mačka si!« je povedala Neda.