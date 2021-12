Nadiya Byckova o domnevnem poljubu s soplesalcem

Nadiya Byckova že leta, vse odkar je prvič nastopila v šovu Strictly Come Dancing, polni strani v britanskih rumenih medijih. Potem ko sta s soplesalcem Danom Walkerjem tik pred polfinalom morala zapustiti plesno tekmovanje, pa so se razpisali o njunem odnosu in domnevnem poljubu, ki naj bi se zgodil v zaodrju. Pa se je res? Nadiya vztrajno zanika in pravi, da tem govoricam ne posveča preveč pozornosti. Pravi, da govorice o domnevnih poljubih med plesnimi partnerji krožijo že odkar se je pridružila šovu. »Vem, da sem zelo dobra v svojem delu in če ljudje radi trosijo govorice, ne morem nič narediti glede tega,« je dejala za The Sun.

Razkrila je tudi, zakaj je tolažila svojega plesnega partnerja, sicer poročenega očeta treh otrok in voditelja jutranjega programa na BBC. »To je bil zelo težak dan za dana. Pravzaprav je bil težek cel teden in zato so ga prevzela čustva.« Vznemiril ga je posnetek, ki je nastal pred leti po smrti njegovega dobrega prijatelja, nogometaša Garyja Speeda. »V teh 11, 12 tednih sva postala zelo dobra prijatelja in vesela sem, da sem lahko bila ob njem. Včasih samo potrebuješ ob sebi prijatelja in je največ kar lahko narediš, da si z njim.« Po čustvenem dogodku so paparaci tisti dan ujeli Nadiyo, ki je objokana sedela v taksiju, a plesalka pravi, da je šlo za solze sreče, saj je za njo tako čudovito leto. »Dan je gotovo najbolj prijazen človek na tem planetu. Je zelo skrben in vedno poskrbi za druge. Ni sebičen in je pravi kavalir.«

Da je v zaodrju prišlo med njima do poljuba, je zanikal tudi Dan, ki je dejal, da je bil po ogledu posnetka ob 10 obletnici smrti prijatelja, zelo čustven in da je le potreboval objem.

Komentirala sta tudi govorice, zakaj Dan in Nadiya prihodnje leto ne bosta del turneje Strictly. Govori se, da voditelju ni dala zelene luči žena, a plesalka je to odločno zanikala. »Daniel je zelo zaposlen in opravlja več služb. Več kot mesec in pol bi moral posvetiti vajam in to enostavno ne gre. Prepričana sem, da si bova kakšno izmed predstav ogledala skupaj z njegovo družino. Nekajkrat sem celo obiskala njegov dom in reči moram, da je njegova žena krasna ženska, ki odlično kuha in je izjemno ponosna nanj. Ujeli sva se. Dan je spoznal mojo mamo in hčerko, partnerja pa le preko videoklica. Ne posvečam veliko pozornosti govoricam, a vem, da ljudje radi opravljajo.«