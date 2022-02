Na svet je pomagal Jamesu Bondu

Britanski knjižni sladokusci so prišli na svoj račun: v Londonu so namreč na dražbi ponudili dela ameriškega pisatelja Paula Gallica, med njimi tudi prvo izdajo ene od mojstrovin Iana Fleminga, s pripisom samega avtorja.

Casino Royale je bomba

In Gallicovega dobrega prijatelja in zaupnika ter svetovalca, kot je mogoče razbrati iz posvetila v delu Diamanti so večni. Fleming se Gallicu tako prijazno zahvali za podporo pri pisanju prvega romana Casino Royale, prve knjige iz znamenite serije o Jamesu Bondu.

Boljši kot kateri koli ameriški triler, je ocenil Gallico.

Gallico in Fleming sta bila namreč sodelavca pri časopisu Sunday Times, avtor bodočih uspešnic o tajnem agentu 007 pa je prijatelju zaupal natipkano različico dela in ga prosil za nasvet, ali je zgodba sploh objavljiva. Gallico naj bi bil nad prebranim navdušen: Casino Royale je označil za pravo bombo, ki bi se lahko odlično prodajala, saj je mnogo privlačnejša, prodornejša in natančnejša kot kateri koli ameriški triler. Vrednost knjige s posvetilom so pred dražbo cenili na trinajst do dvajset tisoč evrov.

Na prodaj je bila pravzaprav celotna knjižnica Paula Gallica, pisatelja, športnega novinarja in vojnega dopisnika, ki je jesen življenja preživel v francoskem mestu Antibes in tam tudi umrl, tam je ostala tudi njegova zajetna in nadvse pisana zbirka knjig, na dražbi pa so ponudili tudi nekaj njegovih osebnih predmetov, kot so pisalni stroji in usnjena jakna ter izbrani kosi pohištva.

Bil je pisatelj, športni novinar in vojni dopisnik.

Zbiratelje so pritegnili tudi njegovi zapiski in pa pisma, ki si jih je izmenjeval s številnimi slavnimi, tudi Marlene Dietrich. Gallico se je podpisal pod številna odmevna dela, kot sta Snežna gos in Pozejdonova dogodivščina, številne knjige pa so tudi uspešno priredili v filmske scenarije.