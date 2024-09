Na nacionalki žalujejo: »Bila je oseba, na katero smo se vsi lahko zanesli«

Na hrvaški nacionalki žalujejo. »Z žalostjo v srcu se poslavljamo od naše drage sodelavke Ruzice Tesar Kelčec, ki je s svojo strokovnostjo, pogumom in nesebičnim delom pustila v vseh nas neizbrisen pečat. Vedno je bila pravi zgled notranje moči in predanosti,« so navedli na HRT.

Kariero je zaključila kot glavna producentka osrednjega TV Dnevnika, kjer je pod velikim pritiskom ostala mirna, učinkovita in vedno pripravljena hitro rešiti nenadno težavo.

»Med sodelavci ljubljena oseba, na katero smo se vsi lahko zanesli. Njen prispevek se ni meril le v delu, ki ga je opravljala, ampak tudi v prijaznosti, toplini in podpori, ki nam jo je nesebično delila. Pogrešali bomo njeno modrost, predanost in za vedno se je bomo spominjali kot izjemne sodelavke in drage prijateljice,«.