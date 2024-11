Na dražbo Schumacherjev bolid Ferrari 248 F1

Nemški dirkač formule 1 Michael Schumacher je 10 let vozil za Ferrari. Med leti 2000 in 2004 je petkrat zaporedoma osvojil tudi svetovno prvenstvo. Od četrtka naprej pa bo na dražbi pri RM Sotheby's v New Yorku na voljo Ferrari 248 F1, s katerim je Nemec nastopal v svoji zadnji sezoni 2006. Dražba bo potekala do 19. novembra.

Gre za dirkalnik, s katerim je Schumacher izgubil boj za SP s Špancem Fernandom Alonsom, je pa z njim v tej sezoni dosegel pet zmag. Z njim je Schumacher podrl tudi rekord svojega idola Brazilca Ayrtona Senne z zmagami na kvalifikacijah pred dirkami in s tem za najboljše startno izhodišče.

Pričakuje se večmilijonski izkupiček

Dirkalnik je leta 2007 kupil zasebnik, ki pa je ostal anonimen. Nato vozilo ni ostalo ves čas v garaži, ampak so ga pri Ferrariju nekajkrat uporabili za teste na tovarniškem dirkališču v Fioranu. Zadnje desetletje ne več.

Ne gre za prvo dražbo Schumacherjevega bolida. Nazadnje so leta 2022 za 15 milijonov evrov prodali dirkalnik iz leta 2003. Tudi tokrat se pričakuje večmilijonski izkupiček.

